Магията на Нолан: „Одисея“ завладя и българските кинозрители

„Одисея“ на Кристофър Нолан завладя интереса и на зрителите у нас, сочат обобщените данни от киносалоните. Преразказването на древното приключение с величествен размах и добър ансамбъл от актьори донесе на филма вече четвърт милиард долара в световен мащаб, а у нас вече го гледаха 32 815 зрители, като приходите са 270 358 евро.

На второ място е „Миньони & Чудовища“, който е вече трета седмица в кината. Историята на спечелилите световна симпатия герои, които този път навлизат в света на Холивуд в края на нямото кино, е с вече 87 049 зрители и 596 004 евро приходи.

На трета позиция е игралният „Смелата Ваяна“, сочен като трета част от анимационната поредица. За десетте дни лентата е гледана от 24 912 зрители, а приходите са 173 153 евро.

На четвърто място е „Обсебване“, който отбелязва месец на екран. Как необичаен амулет може да обърка до ужас едно романтично желание, са разбрали 45 701 зрители, а приходите са 343 421 евро.

На пето място е „Злите мъртви: Изпепеляване“, който дебютира преди 10 дни на екраните у нас. Продължението на филма от 2023 година и шестият поред от поредицата „Злите мъртви“ филм е гледано от 7795 зрители и има 55 512 евро приходи.

Шеста позиция заема анимацията „Играта на играчките 5“. Първите срещи на познатите ни герои с новите видеоиграчки през петте седмици у нас са проследили 41 093 зрители, а приходите от билетите им са 272 521 евро.

На седмо място е „Съседите отгоре“, създаден като римейк на испанския филм „Хората отгоре“ от 2020 година. Историята, съчетаваща изтънчен фарс и донякъде комедия за възрастни, е гледана от 5314 зрители, а за десетте дни има 36 591 евро приходи.

Биографичният „Майкъл“ е на осмо място по зрителски интерес. Разказът за пътя на попзвездата до средата на 80-те години, който вече влезе в списъка от филми с над един милиард долара приходи в световен мащаб, е със 177 709 зрители у нас след три месеца на екран и 1 286 315 евро от билетите им.

На девета позиция в топ 10 е „Денят на истината“ на Стивън Спилбърг. За месец и половина надбягването между служители на частна компания и притежатели на уличаваща информация за скрити случаи на срещи с НЛО е видяно от 36 942 зрители, а приходите са 264 980 евро.

Десето място заема „Дяволът носи Прада 2“. Случващото се двадесет години след първия филм, с познатите герои и нови такива, е гледано от 202 310 зрители, а приходите от билетите са 1 425 675 евро.

През изминалия уикенд, в края на който Испания стана световен шампион по футбол, филми са гледали 55 794 зрители. Миналата година по същото време филми са гледали 39 728 души.