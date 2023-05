Петък 13-и, кукли и гробници: 20-те най-известни проклятия в историята

Н езависимо дали вярвате в тях или не, проклятията са тема на дебат от векове. През цялата история, от Библията до древен Египет и Рим, в различни цивилизации, спортове, семейства и много други, те са сеяли хаос по повече от един начин. Нека върнем часовника назад и преразгледаме 20 от най-известните проклятия в историята.

Учените откриха какво стои зад смъртоносното "проклятие на мумията"

Проклятието от гробницата на полския крал

В началото на 70-те години на миналия век група археолози отворили гробницата на Казимир IV, известен още като Кажимеж Анджей Ягелончик, за да проучат останките му. Те се изправили пред изгнил дървен ковчег.

Според легендата за царската гробница четирима от изследователите починали малко след отварянето на гробницата му. Причината за тези смъртни случаи се оказва гъбички. Според изследователите гъбичките са нападнали всичко наоколо при отварянето на ковчега.

Polish archaeologists endoscopically reached the tomb of the King of Poland, Władysław the Elbow-high, who successfully united Poland in the 14th century. He used politics, diplomacy and military forces. One of the first things that archaeologists saw was a... sword.

⚔️🇵🇱👑🛡️ pic.twitter.com/K2MM1bENSe — Europe of the Jagiellonians (@EJagiellonians) October 1, 2022

Проклятието на Типеканое

Проклятието на Типеканое, известно още като Проклятието на Текумсе или Проклятието от нулевата година, е проклятие, което произлязло от несъгласие между американския президент Уилям Хенри Харисън и лидерът на коренното население Шони - Текумсе, през 1800 г.

По време на войната от 1812 г. Тенскватава, братът на Текумсе, известен като „Пророкът“ на Шоните, поставил фатално проклятие върху всички бъдещи американски президенти, избрани в години, завършващи на нула.

След смъртта на Харисън на 4 април 1841 г. се появил нов модел, известен като Проклятието на Текумсе.

Смята се, че седем президенти са станали жертва на проклятието: Уилям Харисън, Ейбрахам Линкълн, Джеймс А. Гарфийлд, Уилям Маккинли, Уорън Г. Хардинг, Франклин Рузвелт, Джон Ф. Кенеди и Роналд Рейгън.

I haven’t heard ANYONE talk about The Curse of Tippecanoe (aka Tecumseh’s Curse). This is the reason Reagan had an astrologer if I remember correctly! Joe needs an astrologer on his staff pic.twitter.com/PAwCTwWzzJ — Mandi Rae (@ecstaticastro) November 7, 2020

Проклятието на Макбет

Легендата разказва, че първото представление на пиесата се е състояло през 1606 г., в която момчето, избрано за ролята на лейди Макбет, се разболяло и умряло мигове преди да излезе на сцената. Нямало заместник, затова Шекспир поел инициативата и изиграл ролята.

Ролята на лейди Макбет далеч не била лесна: според слуховете актрисите, които я играели, били гонени от театрите, защото публиката вярвала, че са истински убийци.

Освен това актриса паднала почти пет метра от сцената, а през 1926 г. актьор удушил лейди Макбет на сцената, за да покаже способностите си.

Въпреки големия списък от ужасни събития около пиесата, изглежда тя е любима на публиката.

Проклятието „Титаник”: Зловещи инциденти съпътстват снимките на филма

Проклятието на Супермен

Проклятието започва с Джери Сийгъл и Джо Шустър. Те създали първите екшън комикси за Супермен, които се появили в магазините през 1938 г. Тандемът не само бил нископлатен за изобретяването на Кларк Кент, но и кариерата на Шустър след това залязла.

Следващата двойка, която пострадала – Макс и Дейв Флайшър – продуцирала поредица от анимационни филми за Супермен за Paramount Pictures между 1941 и 1943 г. За съжаление, те не преуспели и по-късно Макс починал в бедност.

Но най-голямата жертва на проклятието може би е Кристофър Рийв - най-емблематичният актьор, изиграл във филм Човек от стомана. Той останал парализиран от врата надолу при инцидент при езда през 1995 г.

There is a supposed Superman curse in Hollywood. 5 actors who have played him have all died prematurely. pic.twitter.com/1DF28o5w5I — SERIOUSLY STRANGE (@SeriousStrange) September 20, 2017

Проклятието на Ледения човек

Йоци Леденият човек е най-старата естествена човешка мумия в Европа. Той е открит през 1991 г. от немските туристи Хелмут и Ерика Симон.

По време на странна виелица Хелмут загубил живота си. Тогава Дитер Варнеке, ръководителят на планинския спасителен екип, който го намерил, починал от сърдечен удар.

Археологът Конрад Шпиндлер, който пръв изследвал праисторическия труп, починал през 2005 г. от усложнения от множествена склероза. Тогава Райнер Хен, ръководител на съдебномедицинския екип, изследващ Йоци, загинал в автомобилна катастрофа, отивайки на лекцията си за ледения човек.

Сега леденият човек лежи в хладилна стая в музей в Болцано, Италия.

#OnThisDay 1991, the body of Ötzi the Iceman was discovered in the Alps. The remarkably well-preserved corpse has been frozen for roughly 5000 years, and later evidence found he may have been murdered.

The deaths of 7 people associated with his discovery led to rumors of a curse. pic.twitter.com/mZynwRgzOy — AP Strange (@AProdigiosus) September 19, 2020

Проклятието на счупеното огледало

За гърците отражението на човек върху повърхността на воден басейн разкривало душата му. Въпреки това римляните са правили огледала от полирани метални повърхности, защото вярвали, че техните богове могат да видят душите им през същите тези повърхности.

Повредата на огледало е най-високото ниво на неуважение за римляните. Те смятали, че по този начин принуждават боговете да донесат лош късмет на всички, които са отговорни за такъв безразсъден акт.

Проклятието продължава седем години, защото според римляните това е времето, необходимо на тялото да се обнови.

Broken mirror means 7 years of misery! What are the most popular superstitions in your country?

Let us know in comments :D#HouseFlipper #FridayThe13th pic.twitter.com/PP20Dn1BEN — House Flipper (@houseflippersim) July 13, 2018

Прокълнати кукли

Прокълнатите кукли, често наричани обладани кукли, произлизат от древен Египет. Те са ръчно изработени или произведени и могат да бъдат под формата на плюшени животни. Те са създадени за религиозни и церемониални цели. По-късно мистичните и свръхестествените причини също са често срещани.

Древните римляни са използвали кукли - като вуду кукли - за да прокълнат своите цели. За да бъде куклата ефективна, ръцете и краката ѝ трябвало да бъдат усукани зад стомаха, а тялото прободено пирони. Главата или краката трябвало да са обърнати назад и куклата да бъде погребана в земята близо до дома на целта или във вода.

Мъртва булка или реалистичен манекен: Смразяващата история на La Pascualita

Проклятието Mal de Ojo от Мексико (зло око)

Mal de Ojo от Мексико, или злото око, е проклятие, в което вярва цяло Мексико. Но това не е ограничено до региона, тъй като доказателство за това може да бъде проследено до Соломон в Гърция.

Твърди се, че El mal de ojo причинява зло на човека само с един поглед, което води до лош късмет, болест и дори смърт. Освен това успешните личности могат да привлекат завистливи хора, което може да се превърне в проклятие, което би изтрило късмета им.

Твърди се, че децата са по-податливи на проклятието. За да бъде неутрализирано, е обичайно да се търкаля яйце със стайна температура по тялото на детето, докато се кръсти и се моли на глас.

Събранието на Разпети петък: Зловещият лов на вещици, за който не знаем

Проклятието на петък 13-и

Някои смятат, че лошият късмет, свързан с числото 13, произлиза от Библията. Смята се, че Юда, ученикът, който предал Исус, е бил 13-ият поканен да седне по време на Тайната вечеря.

В скандинавската митология Локи, който потопил света в мрак, развалил вечеря на боговете като 13-ия гост.

Други смятат, че произходът му датира от петък, 13 октомври 1307 г., когато френският крал Филип оглавил изненадващо нападение, в съучастие с папа Климент V, срещу рицарите тамплиери.

От гледна точка на петък, денят е известен като „Денят на палача“ в Англия, тъй като на този ден са екзекутирани хората, които са били осъдени на смърт.

Страхът от петък 13-ти се определя като „параскевидекатриафобия“, където paraskevì означава „петък“, а dekatreis „13“.

Но едва през 19 век петък 13-и станал синоним на лош късмет. И около 100 години по-късно, през 1980 г., блокбъстър филм, озаглавен "Петък 13-и", с участието на убиец с хокейна маска на име Джейсън Вурхес, утвърдил наследството на проклятието.

Трагедия и блясък: Тегне ли проклятие над кралското семейство на Монако

Проклятието на магическия сандък

Смята се, че измисленият сандък е построен в Кентъки около 1830 г., близо до дома на семейство Греъм. Според легендата Джеремая Греъм подготвял нещата за първото си дете. Това включвало ръчно резбован сандък, направен от поробен мъж на име Ремус. Недоволен от сандъка, Джеремая пребил Ремус до смърт.

Други поробени афроамериканци решили да отмъстят за смъртта на Ремус, като поръсили изсушена кръв от сова в чекмеджетата и прокълнали сандъка. Всеки път, когато някой слагал дрехите си в него, настъпвала трагедия. Всъщност 18 смъртни случая са свързани със сандъка. През 1976 г. Вирджиния Кери Хъдсън Мейн го дарила на Историческото дружество на Кентъки.

И до ден днешен в горното чекмедже могат да се намерят няколко пера от сова, за да поддържат проклятието латентно.

Смразяваща кръвта история: „Тихите“ убийства „кикотещата се баба“ Нани

Проклятието на Туран

Предполагаемият произход на това проклятие е, че шаман атеист - роден с шест пръста на едната ръка - е омагьосал унгарската общност.

Всичко започнало през 1000 г. от Н. е., когато тогавашният диктатор крал Стефан заповядал на хората си да се обърнат към християнството. Шаманът протестирал и наложил хилядолетно проклятие върху всички унгарци.

Проклятието е причина за много проблеми. Сред тях са високият процент на самоубийства в Унгария; през 2013 г. някои от най-високите стойности в Европейския съюз са отчетени именно там.

Сестрите Фокс: Как една зловеща детска игра стана религиозно движение

Проклятието на семейство Рокфелер

През 1951 г. праплеменницата на Джон Д. Рокфелер-старши, Уинифред Рокфелер, посегнала на живота си, като оставила две коли да се врежат в гаража ѝ. Две от децата ѝ били открити в едната. Десет години по-късно лодката на Майкъл Рокфелер, правнукът, се преобърнала и изчезнала безследно, когато той бил на 23 години.

През 1978 г. Джон Д. Рокфелер III загива в опустошителна катастрофа с три коли.

Като първият милиардер в света Джон Д. Рокфелер не бил най-уважаваният човек. Много хора вярват, че върху семейството му е поставено проклятие.

Мърдерабилия - колекционери харчат стотици хиляди долари, за да притежават вещи на серийни убийци

Проклятието на цар Тутанкамон

В началото на 1923 г. Хауърд Картър, британски археолог, заедно със своя приятел финансист лорд Карнарвън, открили гробницата на фараона Тутанкамон. Няколко месеца по-късно Карнарвън умрял от отравяне на кръвта след ухапване от заразен комар по бузата.

По новините съобщили, че ще бъде наложено проклятие върху всеки, който се опита да проникне в гробницата на фараона. В гробницата не е открито проклятие, но легендата продължава да съществува във времето.

Няколко членове на екипа на Картър, които са посетили гробницата, също са починали от насилие или при особени обстоятелства.

When King Tut's tomb was discovered in 1922, some believed the Egyptian pharaoh unleashed a powerful curse upon all who dared to disturb his eternal slumber. https://t.co/4ftrMdJng8 — Mental Floss (@mental_floss) March 31, 2023

Проклятието на семейство Кенеди

Най-известното семейно проклятие може да принадлежи на Кенеди. Ще започнем с убийството на Джон Ф. Кенеди.

Той е застрелян на парад в Далас през ноември 1963 г. Пет години по-късно неговият брат Робърт Ф. Кенеди е застрелян в Лос Анджелис, докато се бори за президентската номинация на Демократическата партия.

През 1969 г. техният по-малък брат Тед Кенеди участва във фатална автомобилна катастрофа, която убива спътника му. Петнадесет години по-късно синът на Робърт, Дейвид Кенеди, умира от свръхдоза, а инцидент на ски през 1997 г. убива друг от синовете му - Майкъл Кенеди.

Джон Ф. Кенеди младши загива при самолетна катастрофа през 1999 г.

И накрая, Майкъл Скакел, който е племенник на вдовицата на Робърт, Етел Кенеди, е осъден за убийство през 2002 г.

Проклятието, довело до погубването на рода Кенеди

Още една мистерия от покушението над Кенеди – коя е Лейди Бабушка?

Вазата Басано

Вазата Basano е изваяна през 15 век. Легендата гласи, че италианският фолклорен предмет е подарен като сватбен подарък на италианска булка в село близо до Неапол.

В брачната си нощ булката е намерена на пода мъртва, стискайки вазата си. Вазата била продадена на търг за четири милиона лири. Купувачът, местен фармацевт, починал три месеца след като я купил.

Не след дълго вазата е закупена от археолог, който я взел по лични причини. Три месеца по-късно той починал от неизвестна инфекция.

Месец по-късно вазата е изхвърлена от прозорец и се смята, че едва не е ударила офицер по главата. Полицията се опитала да даде вазата на няколко музея, но всички отказали, страхувайки се от проклятието.

The Haunting Curse of the Basano Vase. https://t.co/NnqW8Ow8JU pic.twitter.com/dmmdxVGhQl — Jo Smith (@jojo_booo) March 20, 2016

Проклятието на диаманта Хоуп

По време на пътуване до Индия през 1660 г. френският търговец на скъпоценни камъни Жан-Батист Таверние купил голям диамант. Въпреки това през 20-и век в Съединените щати и Европа се разпространили слухове, че Таверние е откраднал диаманта от статуята на индуска богиня.

Медиите и бижутерите, които разкрили историята, казали, че диамантът е прокълнат и носи нещастие на хората, които го притежават.

През 1839 г. диамантът бил в ръцете на Хенри Филип Хоуп, холандски колекционер. И така се появило името на диамант - Хоуп. С течение на времето европейски и американски медии твърдят, че диамантът носи проклятие.

Днес може да се намери в Смитсоновия институт.

Проклятието на домакина на Супербоул

Проклятието на Супербоул, наричано още Супербоул махмурлук, се използва за отборите от Супербоул, които следват участието си в шампионската игра с разочароващо представяне през следващата година.

Отнася се и за отборите домакини на Супербоул, които не се състезават на домашния си терен. В някои случаи това може да означава повтарящ се неуспех за шампионите на Супербоул.

Въпреки това Tampa Bay Buccaneers разчупват проклятието, когато са домакини и печелят Супербоул LV.

Исей Сагава - канибалът, който получи слава вместо затвор

Проклятието на "Клуб 27"

Според проклятието на "Клуб 27" няколко млади актьори, художници и музиканти са загубили живота си на 27-годишна възраст. Това се превръща в нещо голямо след смъртта на Кърт Кобейн през 1994 г.

Други рок икони като Джим Морисън, Джанис Джоплин, Браян Джоунс и Джими Хендрикс са починали на 27 години.

През 2011 г. разследванията заключват, че 27-годишната Ейми Уайнхаус е починала от алкохолно отравяне, което предизвиква повече разговори за проклятието.

Проклятието на Синатра

Легендарният „My Way“ на Франк Синатра може да е откраднал сърцата на мнозина, но във Филипините коства живота на хората.

През 2007 г. 29-годишната караоке певица Роми Балигула е простреляна от охранител, който смятал, че Балигула не била в състояние да работи. 61-годишният Хосе Босмион-младши също се поддал на проклятието. Той бил намушкан от съседа си Роландо Канесо, който попречил на Босмион да изпее песента.

Някои барове забранили есента напълно заради насилието.

На 30 минути от София: Къщата, обитавана от духове и демони, която никой не иска

Проклятието Madden

Твърди се, че проклятието Madden удряло спортистите, които били лица на кориците на видеоиграта Madden NFL.

Играчите, които били на корицата, в по-голямата си част след това не се представяли добре или не успявали да отговорят на очакванията през следващата година.

Има обаче изключения от проклятието. Четирима играчи – Лари Фицджералд, Калвин Джонсън, Том Брейди и Патрик Махомес – създали изключителни сезони, въпреки че се появили на корицата.