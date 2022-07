Проклятието, довело до погубването на рода Кенеди

Р одословното дърво на Кенеди е обширно, сложно и истински мощно. Първото поколение на "известните" Кенеди е това на Джон Ф. Кенеди и неговите осем братя и сестри, сред които братята му Робърт и Тед, които се присъединяват към него в политиката, и сестрите му Катлийн, Джийн и Розмари.

Джон Ф. Кенеди е избран за първи път в Камарата на представителите на САЩ през 1947 г. и оттогава не е имало период от повече от две години, в който Кенеди да не е заемал този пост.

Семейство Кенеди са лидери, политици, посланици, капитани на индустрията, филантропи и активисти за опазване на околната среда. В същото време ги възприемат като безразсъдни женкари, наркомани, скандалджии и може би жертви на проклятие.

Убийства

Може би най-известните трагедии, сполетели семейство Кенеди, са убийствата на президента Джон Ф. Кенеди и брат му Робърт Ф. Кенеди.

Джей Еф Кей е застрелян от снайперист, докато преминава с кортеж през Далас, придружен от съпругата си. Той е на 46 години и е баща на три малки деца.

Убийството на Джей Еф Кей е едно от най-значимите исторически събития в западната история. Но страданията на семейството не спират дотук. Неговият брат, Робърт Франсис "Боби" Кенеди, също е значима фигура в политиката, като служи като главен прокурор на САЩ.

Той е застрелян и убит през 1968 г. Осъденият за убийството му е млад палестинец на име Сирхан Сирхан, за когото се твърди, че е действал в отмъщение за подкрепата на Кенеди за Израел.

Самолетни катастрофи

Шокиращ брой Кенеди са загинали в самолетни катастрофи през годините, което е една от многото причини, поради които се смята, че семейството им е прокълнато с лош късмет.

Първият загинал е Джоузеф П. Кенеди-младши, най-големият брат, който е бил пилот по време на Втората световна война.

През 1944 г. той се записва доброволец за участие в опасна тайна мисия в окупираната от нацистите Франция заедно с още един пилот. Мистериозна експлозия на борда на самолета довежда до смъртта им. Причината така и не е установена.

Четири години по-късно сестрата - Катлийн Кенеди пътува над Франция с малък самолет по време на буря. Самолетът се разбива и Катлийн загива заедно с трима други пътници. По това време тя е само на 28 години.

Етел Кенеди, съпругата на Робърт Кенеди, губи и двамата си родители при самолетна катастрофа през 1955 г. Джордж Скакел и Ан Бранак пътуват в самолет Corvair, който се разбива след като свършва горивото. Братът на Етел - Джордж, също загива в самолетна катастрофа през 1966 г.

The dark history of the Kennedy family https://t.co/vuPg63DJ7s