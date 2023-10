Няколко прости напитки, с които ще отслабнете

Ч есто по време на отслабване хората започват да внимават какво слагат в чинията си. Това, което човек пие, обаче е също толкова важно. За прости напитки, които ще ви помогнат да отслабнете, разказа диетологът Триста Бест.

На първо място в списъка на специалиста е водата. Чаша вода преди закуска ще помогне за стартиране на метаболизма. Дехидратацията може да лиши организма от способността да разгражда мазнините, затова си струва да се пият поне осем чаши вода на ден. Добавянето на лимон към водата ще ѝ придаде приятен вкус, а освен това ще помогне за изхвърлянето на вредните вещества от организма и ще подпомогне окисляването на мазнините благодарение на витамин С. Можете също така да залеете водата с краставици или да добавите кокос, който е естествено богат на електролити.

Като полезен за отслабването тя посочва и зеления чай, който стартира метаболизма благодарение на високото си съдържание на катехини. Естественият антиоксидант регулира инсулиновата чувствителност и е чудесна алтернатива на сладките, калорични енергийни напитки заради съдържанието на кофеин. Чаят от джинджифил, от друга страна, може да помогне при подуване на корема и възпаление на стомашно-чревния тракт.

Диетологът уточнява, че ментовият чай също може да помогне при подуване на корема и други чревни разстройства. Списъкът със здравословни чайове включва и билкови чайове като лайка, глухарче и копър.

Бест спомена и протеиновите шейкове, които помагат за изграждането на мускулна маса и набавянето на необходимото количество фибри и естествени хранителни вещества, от които тялото се нуждае по време на отслабването.

Една нетрадиционна позиция е ябълковият оцет. Въпреки че не е точно напитка, но медицинското съсловие настоява за ползите от него, защото помага за контролиране на нивата на кръвната захар. Ябълковият оцет може да се добавя към салати или да се пие преди хранене, като се добави една чаена лъжичка към чаша вода, пише Eat This, Not That!