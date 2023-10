Помага ли кофеинът в борбата с килограмите

Д обре известно е, че умерената консумация на кафе може има положително въздействие върху здравето. Пиенето на няколко чаши кафе дневно намалява риска от много здравословни проблеми, включително сърдечни заболявания, диабет тип 2 и някои видове рак.

С напредването на възрастта повечето хора са изправени пред изпитанието да се борят и с излишните килограми, които се натрупват значително по-лесно в по-напреднала възраст.

Но може ли кафето да помогне за предотвратяване на това постепенно увеличаване на теглото?

Група изследователи са проучили дали пиенето на допълнителна чаша кафе на ден - или добавянето на захар или сметана към него - води до отслабване или покачване на килограми.

Изследването им е установило връзка между кафето и отслабването.

Хората, които пиели по една допълнителна чаша кафе дневно, наддали с 0,12 кг. по-малко от очакваното за четири години. Тези, които добавяли захар, напълнели малко повече за същия период от време.

Какво е установило проучването?

Изследователите комбинирали данни от три големи проучвания, проведени в Съединените щати.

Участниците и в трите проучвания са попълвали въпросници преди старта на изследването, както и в края на проучването. Чрез тях учените са успели да оценят хранителните навици на участниците.

Използвайки данните от въпросниците, изследователите анализирали промените при приема на кафе и промените в теглото на участниците.

