Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Л орън Санчес едва не падна лошо по време на разходка в Париж със съпруга си Джеф Безос в понеделник. 56-годишната журналистка, носителка на „Еми“, и 62-годишният основател на Amazon бяха забелязани да влизат на ревюто на Christian Dior (висша мода пролет/лято 2026) по време на Седмицата на модата в Париж, когато Санчес се спъна на прага.

(Кадри от пищната сватба на Дежф Безос и Лорън Санчес във Венеция - припомнете си от архивното видео)

Тя се придвижваше с обувки на висок ток с остър връх и махаше на фотографите (според видео, споделено в TikTok), когато токчето ѝ се заклещи в прага на входа, което я накара временно да загуби равновесие. Майката на три деца обаче бързо се съвзе и плавно продължи пътя си към вътрешността на сградата.

Hand in hand at Dior: Jeff Bezos and Lauren Sánchez stepped into Paris Haute Couture Week together, with Sánchez in a vintage grey Dior dress, clutching Bezos’ hand as she navigated the show in towering heels. pic.twitter.com/LMooF0rCpj — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) January 27, 2026

Санчес изглеждаше стилно в светлосиня пола и съответстващо яке с пищна кожена яка. Звездата, която по-рано същия ден се появи в огненочервен ансамбъл, завърши визията си с големи слънчеви очила и сива чанта. Междувременно нейният съпруг милиардер изглеждаше елегантно в тъмносин костюм. Двойката, която сключи брак през 2025 г., се държеше за ръце на влизане.

Lauren Sanchez takes an embarrassing tumble while out in Paris with husband Jeff Bezos https://t.co/Ev07SRgW6z — Zicutake USA Comment (@Zicutake) January 27, 2026

По-рано в понеделник Санчес се погрижи да изпъкне, като откри Седмицата на висшата мода в Париж с поява на първия ред на дефилето на Schiaparelli. Тя заложи на яркочервен костюм с пола, пристигайки ръка за ръка с Безос за представянето в 10:00 ч. сутринта – първото от 49 ревюта, които ще се проведат в рамките на четири последователни дни във френската столица.

Двойката се венча на италианския остров Сан Джорджо Маджоре миналия юни в рамките на тридневно тържество, на което присъстваха известни приятели, сред които Иванка Тръмп, Опра Уинфри и Ким Кардашиян. Мащабното събитие, оценено на около 20 милиона долара, включваше парти с пяна на яхтата на Безос, разкошна предсватбена вечеря и обяд в емблематичния Harry's Bar.

Ели Голдинг пя на техния прием, а Ъшър се погрижи за настроението по време на техния брънч на следващия ден. Щастливата двойка се ожени в реставриран амфитеатър на острова, а Санчес носеше рокля на Dolce & Gabbana с висока яка и дълги ръкави, чиято изработка е отнела над 900 часа. По време на уикенда тя носеше и много персонализирани аксесоари, препратка към новата ѝ фамилия, като черна чанта с кристали, на която пишеше „Г-жа Безос“.

Сватбата се състоя две години след като Безос предложи брак на Санчес на своята суперяхта за 500 милиона долара. През декември Санчес отпразнува рождения си ден с приятели и сподели емоционално видео с кадри от сватбената си церемония.

„Ако ми бяхте казали, когато бях малко момиче, че животът ще изглежда така на 56 години, не съм сигурна, че щях да ви повярвам“, написа тя, размишлявайки върху своя брак, децата, издаването на книгата си и плановете за пътуване в космоса.