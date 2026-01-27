Любопитно

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Неловък момент в Париж: 56-годишната Лорън Санчес за малко не падна пред обективите, след като токчето ѝ се заклещи на входа на дефилето на Dior. Въпреки инцидента, съпругата на Джеф Безос запази самообладание и показа зашеметяващ стил в синьо

27 януари 2026, 12:53
Л орън Санчес едва не падна лошо по време на разходка в Париж със съпруга си Джеф Безос в понеделник. 56-годишната журналистка, носителка на „Еми“, и 62-годишният основател на Amazon бяха забелязани да влизат на ревюто на Christian Dior (висша мода пролет/лято 2026) по време на Седмицата на модата в Париж, когато Санчес се спъна на прага.

(Кадри от пищната сватба на Дежф Безос и Лорън Санчес във Венеция - припомнете си от архивното видео)

Тя се придвижваше с обувки на висок ток с остър връх и махаше на фотографите (според видео, споделено в TikTok), когато токчето ѝ се заклещи в прага на входа, което я накара временно да загуби равновесие. Майката на три деца обаче бързо се съвзе и плавно продължи пътя си към вътрешността на сградата.

Санчес изглеждаше стилно в светлосиня пола и съответстващо яке с пищна кожена яка. Звездата, която по-рано същия ден се появи в огненочервен ансамбъл, завърши визията си с големи слънчеви очила и сива чанта. Междувременно нейният съпруг милиардер изглеждаше елегантно в тъмносин костюм. Двойката, която сключи брак през 2025 г., се държеше за ръце на влизане.

По-рано в понеделник Санчес се погрижи да изпъкне, като откри Седмицата на висшата мода в Париж с поява на първия ред на дефилето на Schiaparelli. Тя заложи на яркочервен костюм с пола, пристигайки ръка за ръка с Безос за представянето в 10:00 ч. сутринта – първото от 49 ревюта, които ще се проведат в рамките на четири последователни дни във френската столица.

Двойката се венча на италианския остров Сан Джорджо Маджоре миналия юни в рамките на тридневно тържество, на което присъстваха известни приятели, сред които Иванка Тръмп, Опра Уинфри и Ким Кардашиян. Мащабното събитие, оценено на около 20 милиона долара, включваше парти с пяна на яхтата на Безос, разкошна предсватбена вечеря и обяд в емблематичния Harry's Bar.

Най-зле облечените гости на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес
6 снимки
Кайли Дженър
Том Брейди
Ким Кардашиян
Дженифър съпруга Ъшър

Ели Голдинг пя на техния прием, а Ъшър се погрижи за настроението по време на техния брънч на следващия ден. Щастливата двойка се ожени в реставриран амфитеатър на острова, а Санчес носеше рокля на Dolce & Gabbana с висока яка и дълги ръкави, чиято изработка е отнела над 900 часа. По време на уикенда тя носеше и много персонализирани аксесоари, препратка към новата ѝ фамилия, като черна чанта с кристали, на която пишеше „Г-жа Безос“.

Милиони, звезди и протести: Венеция в центъра на сватбата на Безос
47 снимки
сватба Безос
сватба Безос
сватба Безос
сватба Безос

Сватбата се състоя две години след като Безос предложи брак на Санчес на своята суперяхта за 500 милиона долара. През декември Санчес отпразнува рождения си ден с приятели и сподели емоционално видео с кадри от сватбената си церемония.

Слава, смели тоалети и любовни афери - от Лорън Санчес до г-жа Безос
37 снимки
Лорън Санчес
Лорън Санчес
Лорън Санчес
Лорън Санчес

„Ако ми бяхте казали, когато бях малко момиче, че животът ще изглежда така на 56 години, не съм сигурна, че щях да ви повярвам“, написа тя, размишлявайки върху своя брак, децата, издаването на книгата си и плановете за пътуване в космоса.

Източник: Daily Mail    
Лорън Санчес Джеф Безос Седмица на модата в Париж Спъване Висша мода Сватба Париж Диор Високи токчета Знаменитости
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Свят Преди 17 минути

ЕС трябва да спре да мечтае за създаването на "европейски стълб" на НАТО и да продължи да развива връзките си със САЩ, заяви генералният секретар на Алианса

България Преди 29 минути

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрута

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Той е пътувал по линията Пиргос – Катаколо

Свят Преди 1 час

За съжаление, за наблюдателите на "Часовникът на Страшния съд" времето за човечеството тече бързо

Любопитно Преди 1 час

Февруари 2026 г. носи съдбовни обрати. Слънчево затъмнение на 17-и и ретрограден Меркурий преобръщат живота на мнозина. Очакват ни радикални промени в кариерата, нови финансови шансове и неочаквана любов. Вижте какво са подготвили звездите за всяка зодия!

о

Любопитно Преди 1 час

На 65 години Кен изглежда готов да опита нещо ново и не се върти изцяло около Барби

България Преди 1 час

Според Кирил Борисов част от международните инвеститори все още вярват в това

Снимката е илюстративна

България Преди 1 час

Близо 80% от антибиотиците у нас се приемат напразно – как масовото самолечение превръща банални инфекции в смъртоносни заплахи

Любопитно Преди 1 час

Актрисата засне реклама за новата си линия бельо без нужните разрешителни, твърдят от Холивудската търговска камара

Технологии Преди 2 часа

Свръхинтелигентният изкуствен интелект изглежда неизбежен, но според изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей, рисковете от тази технология са много големи, особено имайки предвид факта, че цивилизацията може да не е готова за такава власт

България Преди 2 часа

България пренаписа историята през 2026 г., превръщайки се в световен прецедент: най-високите постове в държавата се заемат едновременно от жени. От „Дондуков“ 2 до Конституционния съд – кои са дамите, в чиито ръце са всички ключове за властта у нас?

България Преди 2 часа

Той заяви, че ще се занимава с бизнес

България Преди 2 часа

Той си е отишъл на 76-годишна възраст

България Преди 2 часа

Железобетонния мост над река Арда е бил залят

Любопитно Преди 2 часа

„Всъщност, ако го поставите в контекста на масовите спортове, това е срамно малка сума. Знаете, играчите от Мейджър Лийг Бейзбол получават договори за около 170 милиона долара“, сподели Алекс Хонълд

България Преди 2 часа

Увериха, че остава достатъчно време за смяна на левове в евро

