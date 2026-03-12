Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

В новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува Бояна Богданова - участничката, която влезе в историята на “Hell’s Kitchen” като първия състезател с нарушен слух. В откровен разговор с водещия Станислав Иванов тя разказва за трудния си път, за силата на кухнята като терапия и за мечтата, която е събирала смелост да преследва цели осем години.

Бояна признава, че съжалява за ранното си отпадане и че е влязла в предаването с амбицията да стигне до голямата награда. Въпреки това приема участието си като ценен урок. За нея думата „грешка“ не съществува, а има само опит.

Най-голямото предизвикателство по време на престоя ѝ в Кухнята на Ада се оказва стресът. Той е толкова силен, че апетитът ѝ почти изчезва и тя прекарва дните си основно на чай от лайка и банани. Въпреки това успява бързо да свикне с изолацията и непрекъснатото присъствие на камерите. Дори признава, че е възприела преживяването като своеобразен детокс от социалните мрежи.

Бояна следи “Hell’s Kitchen” още от първия сезон и години наред си представя как един ден ще бъде част от него. Когато най-накрая решава да кандидатства, пази участието си в пълна тайна - дори след като минава кастингите. За нея това е лична цел, която иска първо да докаже на самата себе си.

Израснала е в скромно семейство и признава, че детството ѝ не е било лесно. В училище често е ставала обект на подигравки, а по-късно дори и заради слуховото си апаратче, което носи от три години. Именно готвенето се оказва нейният спасителен изход. Кухнята ѝ помага да се справи с негативните мисли и да намери увереност в себе си.

Бояна е интровертен човек и обича психологическата литература, а извън кухнята се занимава с хоби фотография. Обича да пътува из България и да снима стари къщи и предмети - малки детайли от миналото, които според нея разказват най-истинските истории.

Професионалният ѝ път в кухнята започва преди повече от 12 години, а от две десетилетия тя не консумира месо. Бояна споделя, че решението да стане вегетарианка е било внезапно, но категорично. И до днес не е изпитвала нужда да се върне към старите си навици. Любимото ѝ ястие е вегетарианската мусака, която би могла да яде всеки ден.

В епизода Бояна и водещият Станислав Иванов опитват и една от най-странните комбинации - киви с лютеница. Разговорът преминава и през теми като живота в професионалните кухни, трудностите на професията и защо според нея много готвачи трудно намират баланс между работата и личния си живот.

Бояна говори открито и за най-тежкия момент в живота си - загубата на баба си, с която е била изключително близка. Именно такива преживявания, казва тя, са я научили да бъде по-силна и да търси смисъл в малките неща.

Днес Бояна се надява участието ѝ в Hell’s Kitchen да бъде вдъхновение за други хора, които се чувстват различни или неразбрани. Според нея най-важното е човек да не се страхува да следва мечтите си - независимо колко време му е нужно, за да събере смелост.

Кои са нейните фаворити за финала? И защо вярва, че този сезон трябва да бъде спечелен от жена?

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.