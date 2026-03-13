Внимавайте днес! Петък 13-и е...

Татяна от Hell’s Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)

С трах, много суеверия и постоянна тревожност изпитват някои хора в петък 13-и. Мнозина се отказват да пътуват, най-вече със самолет, отлагат ангажименти и се стремят да не предприемат нищо на смятания за фатален ден.

Петък 13-и идва три пъти през 2026 г.: Митове, факти и страховити съвпадения

Няколко са хипотезите за "очернянето" на иначе стандартната дата в календара: на тайната вечеря присъстват общо 13 души - Исус и 12-те апостоли. И до днес у много народи съществува поверието 13 души да не сядат заедно на маса. Предателят Юда идва последен, тринайсети. Други припомнят, че Спасителят е разпънат именно в петък.

Източник: Istock

Суеверието вероятно има връзка и с лунно-слънчевия календар, който трябва да има по 13 месеца в някои години, докато Григорианският и лунният ислямски календар винаги имат по 12 месеца в годината.

Според други лошата си слава числото 13 дължи на древен скандинавски мит. 12 богове празнували във Валхала, домът на бог Один. Пакостливият бог на злото и огъня Локи нахълтал неканен на празненството като 13-и гост и коварно убил със стрела от имел бога на радостта Балдер. Земята потънала в мрак и траур.

В древен Рим магьосниците се събирали на групи от 12. Вярвали, че 13-ят в групата е самият дявол.

Източник: istock

Повече от 80 % от небостъргачите в света нямат 13-и етаж. Много летища пропускат 13-ата писта. Немалко хотели са без 13-и етаж или 13-а стая. Във Формула 1 няма болид с номер 13. Улиците във Флоренция нямат номер 13. 12 и половина или 12А звучи доста по-нестресиращо.

Изчислено е, че на този ден само в САЩ бизнесът губи между 800 и 900 милиона долара, тъй като много хора просто не отиват на работа. Доналд Доси, основател на Центъра за управление на стреса и Института по фобиите в Ашвил, Северна Каролина, казва, че страхът от петък 13-и измъчва между 17 и 21 милиона американци.

Симптомите варират от умерена тревога до тотална паника. Психолози са установили, че хората, които се считат за нещастни, е по-вероятно да вярват в суеверия, свързани с лошия късмет. Една четвърт от анкетирани свързват числото 13 с лошия късмет. Именно тази група хора е най-вероятно да бъдат разтревожени в дни като петък 13-и.

А ако искате да преживеете по-добре деня, направете нещо, което обичате и което ще ви разсее от страховете ви, съветват експерти.