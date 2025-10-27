Любопитно

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

Основателят на Amazon и бившата журналистка бяха с широки усмивки, докато влизаха в ресторант Carbone в Маями

27 октомври 2025, 09:56
Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

"Тръмп денс": Президентът на САЩ танцува на летището в Малайзия (ВИДЕО)
Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)

Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)
Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена
Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)
Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?
Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”

Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”
Руслан Трад в „Телеграфно подкастът“: Войната в Украйна ще продължи, а България е под хибридна атака

Руслан Трад в „Телеграфно подкастът“: Войната в Украйна ще продължи, а България е под хибридна атака

Л орън Санчес показа своите стегнати крака с кокетна мини рокля на Roberto Cavalli (2725 долара) по време на романтична вечеря със съпруга си Джеф Безос.

(Припомнете си пищната сватба на Лорън Санчес и Джеф Безос от нашето видео)

Основателят на Amazon и бившата журналистка бяха с широки усмивки, докато влизаха в ресторант Carbone в Маями в събота вечер, 25 октомври, предаде Page Six

Безос носеше черно поло тениска и тъмни дънки за срещата си, заедно с чифт авиаторски слънчеви очила.

Заедно с полупрозрачната си цветна мини рокля, украсена с дантела и волани, Санчес носеше и сандали на Christian Louboutin.

Милиардерът и Санчес пътуват из САЩ и Европа, след като сключиха брак във Венеция, Италия, на 27 юни.

Тяхната сватба беше посетена от десетки знаменитости, включително Орландо Блум, Опра Уинфри, клана Кардашиян-Дженър и Леонардо ДиКаприо.

Тридневното събитие, което се оценяваше на около 50 милиона долара, беше наречено "сватбата на века".

Булката носеше редица дизайнерски модели през уикенда, включително коктейлна рокля Schiaparelli Haute Couture, пола и яке на Dior и рокля с дълги ръкави, поръчана специално от Dolce & Gabbana за церемонията на двойката.

След това Безос и Санчес прекараха време в Южна Франция за медения си месец.

Източник: Page Six    
Лорън Санчес Джеф Безос Сватба Мода Дизайнерски облекла Романтична вечеря Венеция Маями Знаменитости Седмица на модата
Последвайте ни

По темата

Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София

Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Защо най-често кучетата накуцват

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 14 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 13 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 15 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 16 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

България Преди 6 минути

Фирми кредитори системно атакуват клиенти с оферти за нови заеми

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

България Преди 9 минути

Мечетата са седемгодишни брат и сестра

Кои са любимите марки коли на депутатите?

Кои са любимите марки коли на депутатите?

България Преди 22 минути

Имуществените декларации на народните представители разкриват кои са най-предпочитаните модели, както и кои депутати имат най-много регистрирани на тяхно име

Колко дължат депутатите?

Колко дължат депутатите?

България Преди 36 минути

Всяка година българските народни представители са задължени да подават имуществени декларации

13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

Свят Преди 49 минути

Заподозреният заяви, че възпроизвежда насилствените сцени на убийство, които е виждал във филми и онлайн игри

Принц Андрю

Принц Андрю и Фърги сменят бляскавата резиденция за домовете на Хари и Уилям

Любопитно Преди 55 минути

Според съобщенията, крал Чарлз отдавна е искал бившите херцог и херцогиня да напуснат Роял Лодж, за която не са плащали наем от 20 години

„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

Любопитно Преди 55 минути

След кадри, на които певицата едва контролира автомобила си, близките ѝ се страхуват, че тя преживява нов срив

<p>&quot;Повратна точка&quot;: Милей коментира изборните резултати в Аржентина&nbsp;</p>

"Повратна точка": Как Хавиер Милей коментира изборните резултати в Аржентина

Свят Преди 1 час

Тези изявления Милей направи пред привърженици в централата на предизборната си кампания в хотел в Буенос Айрес

Хеликоптер и изтребител се разбиха в Южнокитайско море

Хеликоптер и изтребител се разбиха в Южнокитайско море

Свят Преди 1 час

Два американски военни летателни апарата се разбиха в Южнокитайско море

<p>Катастрофалният ураган &quot;Мелиса&quot;: Ветрове над <span style="color:#ff0000;">250 км/ч</span></p>

Катастрофалният ураган "Мелиса": 1 метър дъжд и ветрове над 250 км/ч

Свят Преди 1 час

Наредени са задължителни евакуации за Порт Роял в Кингстън и шест други уязвими района в цялата страна

,

Защо младите украинци не искат да остават в родината си

Свят Преди 1 час

BBC: Киев не вярва в помирението, Украйна в новата фаза на войната

BBC: Киев не вярва в помирението, Украйна в новата фаза на войната

Свят Преди 1 час

„Русия спира само когато е измита в собствената си кръв“, предупреждава украински професор

Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Свят Преди 1 час

Тръмп е "разрушителна сила", смята Нюсъм

Президентът Радев на посещение в Саудитска Арабия

Президентът Радев на посещение в Саудитска Арабия

България Преди 2 часа

Той ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия.

Лула да Силва: САЩ и Бразилия ще решат търговския спор до дни

Лула да Силва: САЩ и Бразилия ще решат търговския спор до дни

Свят Преди 2 часа

Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща помежду им

<p>СО с актуална информация за сметосъбирането в &quot;Люлин&quot; и &quot;Красно село&quot;</p>

Кризисното сметосъбиране в "Люлин" и "Красно село" продължава

България Преди 2 часа

Общината призова за търпение

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Тишината преди бурята в двореца: Как принц Уилям сложи край на търпението си

Edna.bg

Виктория Бекъм с най-личната си изповед

Edna.bg

Дарко Тасевски: Мутри ни посрещнаха на летището в Москва

Gong.bg

Камери уловиха шокиращи думи на Винисиус при смяната му в Ел Класико

Gong.bg

Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Кола падна от мост на „Цариградско шосе“ (СНИМКА)

Nova.bg