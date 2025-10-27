Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

Руслан Трад в „Телеграфно подкастът“: Войната в Украйна ще продължи, а България е под хибридна атака

Л орън Санчес показа своите стегнати крака с кокетна мини рокля на Roberto Cavalli (2725 долара) по време на романтична вечеря със съпруга си Джеф Безос.

(Припомнете си пищната сватба на Лорън Санчес и Джеф Безос от нашето видео)

Основателят на Amazon и бившата журналистка бяха с широки усмивки, докато влизаха в ресторант Carbone в Маями в събота вечер, 25 октомври, предаде Page Six.

A plate of spaghetti and a strappy mini-dress makes for a perfect Miami date night for Lauren Sánchez Bezos and Jeff Bezos. https://t.co/JlXY20bWqM — Vogue Runway (@VogueRunway) October 26, 2025

Безос носеше черно поло тениска и тъмни дънки за срещата си, заедно с чифт авиаторски слънчеви очила.

Заедно с полупрозрачната си цветна мини рокля, украсена с дантела и волани, Санчес носеше и сандали на Christian Louboutin.

Милиардерът и Санчес пътуват из САЩ и Европа, след като сключиха брак във Венеция, Италия, на 27 юни.

Тяхната сватба беше посетена от десетки знаменитости, включително Орландо Блум, Опра Уинфри, клана Кардашиян-Дженър и Леонардо ДиКаприо.

Lauren Sánchez puts on leggy display for date night with husband Jeff Bezos https://t.co/dfxkOXJutc pic.twitter.com/I21izsVPoe — Page Six (@PageSix) October 26, 2025

Тридневното събитие, което се оценяваше на около 50 милиона долара, беше наречено "сватбата на века".

Булката носеше редица дизайнерски модели през уикенда, включително коктейлна рокля Schiaparelli Haute Couture, пола и яке на Dior и рокля с дълги ръкави, поръчана специално от Dolce & Gabbana за церемонията на двойката.

След това Безос и Санчес прекараха време в Южна Франция за медения си месец.