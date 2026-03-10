Любопитно

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Повелителката на тестото Татяна даде първото си интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

10 март 2026, 23:19
Соня Йончева събира световния оперен и музикален елит на „Гала в София“

Учени откриха в пустините на Близкия изток мишки, които не стареят

Ива Екимова: Загубата на Дими ме беляза най-силно, сега имам нова любов

Осми март е! Честит празник, скъпи дами

Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата

Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Мама и тате много ме обичат такъв, какъвто съм! (ВИДЕО)

Иво Димчев откровено за стреса, сцената и участието си в „Като две капки вода“

Най-шокиращата победа в историята на

О тборът на Червените понесе нова тежка загуба, след като от голямата надпревара в Hell’s Kitchen отпаднаха домакинята Аля и пазителката на българските традиции Татяна.

Денят за претендентите в Кухнята на Ада стартира със заплетено съревнование, в което вкусовите рецептори и владеенето на различни техники се оказаха ключови за крайния успех. Сините и Червените трябваше да отгатнат съставките и рецептите на ястия, приготвени лично от шеф Виктор Ангелов, а след това да ги повторят безупречно.

Източник: NOVA

Най-добре със задачата се справиха неочакваното дуо на темпераментните Маргарита и Спирова, както и майсторът сладкар Цветомир. По-изкусното ястие обаче се оказа това на представителя на мъжкия отбор, което донесе гостуване в родния град на Милорад, Ниш. Загубата пък осигури оранжеви престилки за Татяна и Аля.

Източник: NOVA

Минути преди началото на вечерната резервация те получиха шанс да заслужат куртките си обратно. Татяна се справи с предизвикателството на омлета, докато хоби готвачката Аля избра сама да напусне Hell’s Kitchen. Шокиращото решение оказа влияние на Червените и те не успяха да завършат своите поръчки. Незадоволителното представяне на Татяна пък накара шеф Ангелов да сложи край на участието ѝ.

Източник: NOVA

Повелителката на тестото даде своето първо интервю в официалния подкаст “Кухнята след Ада”, където разказа за съперничеството си с Маргарита, за непрестанните спорове при Червените и за любовта към българската кухня. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре битките в кулинарното шоу продължават с гостуване в града на черешите Кюстендил. Не пропускайте Hell’s Kitchen в сряда, 11 март, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Hells Kitchen
Всичко от днес

