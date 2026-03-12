Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

Н икол Кидман наруши мълчанието си и направи първи публичен коментар относно раздялата си с Кийт Ърбан. Холивудската икона сподели емоциите си, след като през септември 2025 г. официално подаде молба за развод с кънтри звездата.

В обширно интервю за изданието Variety, публикувано на 11 март, 58-годишната актриса разказа откровено за предстоящото продължение на хита „Практическа магия“, сериала на Prime Video „Скарпета“ и предизвикателствата в личния си живот през последната година. Запитана дали се справя добре в месеците след раздялата, тя отговори: „Да, защото винаги ще се стремя към това, което е добро.“

Nicole Kidman Is 'Grateful for Family' After Keith Urban Divorce: 'I'm Always Moving Towards What's Good' https://t.co/y8JXQ0RWlU — Variety (@Variety) March 11, 2026

„Благодарна съм за семейството си, за това, че успях да го съхраня такова, каквото е, и че продължих напред. Това е всичко“, добави Кидман. „Нищо друго няма да обсъждам от уважение. Оставам на позицията „Ние сме семейство“ и такива ще си останем. Моите красиви момичета, моите скъпи деца, които изведнъж се превърнаха в жени.“

Кидман и 58-годишният Ърбан се запознаха през 2005 г. и сключиха брак година по-късно. Двамата имат две дъщери – 17-годишната Сънди Роуз и 15-годишната Фейт Маргарет. В началото на интервюто, на въпрос дали всяка година е „годината на Никол Кидман“, тя отвърна: „Е, не и миналата. Бях тиха. Случваха ми се други неща. Бях се затворила в черупката си.“ Попитана дали е готова да излезе от нея, актрисата допълни с ентусиазъм: „Сега съм на етап, в който казвам: „2026-а. Започваме.“ Предстои ми „Практическа магия“ със Сандра Бълок. Ще бъда в пълен „режим на вещица“.

По-рано списание PEOPLE съобщи, че в молбата за развод, подадена в окръг Дейвидсън, Тенеси, се посочват „брачни трудности и непреодолими различия“ като причина Кидман да заведе дело срещу Ърбан. Според документите, двойката е постигнала споразумение за подялба на имуществото още през септември. Разводът бе окончателно финализиран на 6 януари. Кидман получи основното попечителство над дъщерите им в резиденцията си в Нашвил, като и двамата родители са се съгласили да носят съвместна отговорност за важните решения относно бъдещето на децата им.

Nicole Kidman Speaks Out About Keith Urban Divorce for the First Time https://t.co/zwsxbRdCzV — People (@people) March 11, 2026

Пред Variety актрисата подчерта желанието си да прекарва повече време с дъщерите си, което е и причината в момента да не поема режисьорски проекти.

„Обмисляла съм го. Но след това се оказвах твърде заета или твърде изтощена. Все още има неща, които искам да постигна като актриса. Искам отново да играя в театъра“, сподели тя. „Печелила съм Бродуей и Уест Енд няколко пъти. Но се интересувам от постановки извън Бродуей и дори от регионални театри в някакъв момент, например в Чикаго. Тези неща са различни и вълнуващи, но просто трябва децата ти да достигнат определена възраст, за да можеш да си го позволиш. Сега не е моментът за това; трябва да се грижа за тези деца. Това е в папката ми „Бъдеще“. Трябва да запълня това лято с детски занимания.“

Дългоочакваният филм „Практическа магия 2“ с участието на Кидман ще се появи по кината на 11 септември.