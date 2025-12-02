Любопитно

Невероятното дарение от милиони, което Джеф Безос и Лорън Санчес направиха за добра кауза

Джеф Безос и Лорън Санчес даряват 102 милиона долара на 32 организации в САЩ в подкрепа на бездомни семейства, продължавайки филантропската си дейност само месеци след сватбата си

2 декември 2025, 16:09
Невероятното дарение от милиони, което Джеф Безос и Лорън Санчес направиха за добра кауза
Източник: Getty Images

„Нито едно дете не бива да спи на улицата.“ С това силно и вдъхновяващо изречение Лорън Санчес обяви впечатляващото дарение, което тя и съпругът ѝ ще предоставят в борбата срещу детската бедност в Съединените щати, съобщи Hola!.

„За мен и Джеф е чест да дарим 102 милиона долара (87 841 380 евро) под формата на грантове на 32 организации в цялата страна, които помагат на бездомни семейства“, заяви тя. Тези средства ще помогнат значително за подобряване на трудната ситуация, в която се намират хиляди хора в Северна Америка, като им осигурят по-голяма „стабилност“ в живота, подчертава Санчес.

Журналистката припомни, че това е „осмата година, в която подкрепя“ въпросните организации, давайки пример с Community of Hope във Вашингтон.

„Силата и любовта в тази общност са невероятни“, отбелязва тя, за да изтъкне значимостта на работата, която се върши там. Заедно с посланието в социалните мрежи тя сподели и видео от посещението си в центъра, в което се вижда как разговаря и внимателно слуша разказа на една от майките в нужда, докато държи на ръце малкото ѝ дете и се държи изключително топло с него.

Откакто се превърна в един от най-богатите хора в света, основателят на Amazon и на космическата компания Blue Origin развива активна филантропска дейност. Освен помощта за бездомните, той съсредоточава усилия и върху борбата с климатичните промени. Чрез Bezos Earth Fund беше създаден фонд с първоначален ангажимент от 10 милиарда долара за финансиране на учени, активисти и неправителствени организации, които работят за природосъобразни решения.

Пет месеца след сватбата

Говорейки за дарения, Джеф Безос и Лорън Санчес направиха и друго значимо – 3,6 милиона долара за Венеция през миналия юни, насочени към три институции: офиса на ЮНЕСКО, консорциума CORILA и Международния университет на Венеция. Това се случи малко след пищната им сватба в града на каналите – церемония, продължила няколко дни, с впечатляващ списък от известни гости, сред които Рания от Йордания, Бил Гейтс, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Ким Кардашиян, Ашър, Орландо Блум, Иванка Тръмп, Сидни Суини и испанският шеф Хосе Андрес.

За сватбения си ден Санчес избра дълга дантелена рокля с ръкави от Dolce & Gabbana, вдъхновена от емблематичния стил на София Лорен от филма Houseboat (1958) и типичните за онова време булчински тоалети. Роклята имаше корсет, висока яка и редица копчета от врата до подгъва, които завършваха с пола тип „русалка“. Дизайнът – висша мода – беше допълнен от дълъг тюлен воал с дантела и 180 малки копчета, покрити с копринен шифон, за чието изработване са били необходими над деветстотин часа работа в ателието.

