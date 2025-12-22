Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти

Л орън Санчес отбеляза 56-ия си рожден ден с бляскаво празненство в празнична атмосфера, заедно с членове на семейство Кардашиян.

Рожденият ден на Санчес в петък беше първият ѝ като съпруга на основателя на Amazon Джеф Безос, след като двамата се ожениха през юни.

Клои Кардашиян сподели поглед към партито, публикувайки снимки, на които тя и майка ѝ Крис Дженър позираха заедно със Санчес.

Кардашиян и Дженър бяха облечени в елегантни празнични тоалети с акценти от кожа. Клои носеше бежова минирокля без ръкави, прозрачни чорапогащи, очила и обувки на висок ток. Крис Дженър изглеждаше не по-малко впечатляващо в късо черно палто с панделка, черни чорапогащи и обувки на висок ток.

Санчес също заложи на секси ансамбъл – прилепнал изцяло черен тоалет, съчетан с леопардово палто. Бившата журналистка оформи косата си на меки вълни, сресани настрани. Пищната декорация на партито включваше яркочервен кабриолет Mercedes, изкуствен сняг и множество ослепителни коледни светлини.

Клои Кардашиян добави към снимките си в Instagram надпис: „Перфектната вечер, организирана от @laurensanchezbezos. Лорън, ти си просто НАЙ-ДОБРАТА. Весели празници и Весела Коледа 🎁🎄 ♥️.“

Крис Дженър публикува свои снимки от партито с коментар: „Обичам да прекарвам Коледа с тези двамата! ❤️🎅🏽 .“

Въпреки че Ким Кардашиян не беше заснета на партито, тя отдаде почит към Санчес по повод рождения ѝ ден в своите Instagram Stories. „Честит рожден ден със закъснение на най-прекрасното момиче @laurensanchezbezos“, написа тя. „Ти винаги вдъхновяваш всички около теб.“

„Никога не съм срещала по-забавен дух през живота си!!!! Обичам те“, добави тя.

Ким, Клои и сестрите им Кендъл и Кайли Дженър присъстваха на звездната сватба на Санчес и Безос във Венеция.

Lauren Sánchez celebrates first birthday as Jeff Bezos’ wife in lavish party with Kardashians https://t.co/8ZYCA6ik47 pic.twitter.com/3vBgW5WaWm — Page Six (@PageSix) December 21, 2025

Междувременно Санчес отбелязва месеца на рождения си ден със стил. В сряда тя се появи в дизайнерска визия от глава до пети на стойност над 30 000 долара по време на момичешка вечеря с Брукс Нейдър в ресторант Alba в Лос Анджелис.

Тоалетът ѝ включваше синьо палто с двойно закопчаване от Schiaparelli, което първоначално се продаваше за около 10 200 долара, слънчеви очила Prada и сферична чанта Chanel, покрита с кристали. Рядката колекционерска вещ от колекцията Métiers d'Art на модната къща за 2025 г. вече не се предлага и се продаваше за 20 900 долара.