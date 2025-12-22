Любопитно

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като съпруга на Джеф Безос с пищно парти, на което присъстваха Клои Кардашиян и Крис Дженър, а Ким отдаде почит онлайн – всичко това в бляскава атмосфера с луксозни тоалети и впечатляваща декорация

22 декември 2025, 09:29
Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти
Източник: Getty Images

Л орън Санчес отбеляза 56-ия си рожден ден с бляскаво празненство в празнична атмосфера, заедно с членове на семейство Кардашиян.

Рожденият ден на Санчес в петък беше първият ѝ като съпруга на основателя на Amazon Джеф Безос, след като двамата се ожениха през юни.

Клои Кардашиян сподели поглед към партито, публикувайки снимки, на които тя и майка ѝ Крис Дженър позираха заедно със Санчес.

Кардашиян и Дженър бяха облечени в елегантни празнични тоалети с акценти от кожа. Клои носеше бежова минирокля без ръкави, прозрачни чорапогащи, очила и обувки на висок ток. Крис Дженър изглеждаше не по-малко впечатляващо в късо черно палто с панделка, черни чорапогащи и обувки на висок ток.

Санчес също заложи на секси ансамбъл – прилепнал изцяло черен тоалет, съчетан с леопардово палто. Бившата журналистка оформи косата си на меки вълни, сресани настрани. Пищната декорация на партито включваше яркочервен кабриолет Mercedes, изкуствен сняг и множество ослепителни коледни светлини.

Клои Кардашиян добави към снимките си в Instagram надпис: „Перфектната вечер, организирана от @laurensanchezbezos. Лорън, ти си просто НАЙ-ДОБРАТА. Весели празници и Весела Коледа 🎁🎄 ♥️.“

Крис Дженър публикува свои снимки от партито с коментар: „Обичам да прекарвам Коледа с тези двамата! ❤️🎅🏽 .“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner)

Въпреки че Ким Кардашиян не беше заснета на партито, тя отдаде почит към Санчес по повод рождения ѝ ден в своите Instagram Stories. „Честит рожден ден със закъснение на най-прекрасното момиче @laurensanchezbezos“, написа тя. „Ти винаги вдъхновяваш всички около теб.“

„Никога не съм срещала по-забавен дух през живота си!!!! Обичам те“, добави тя.

Ким, Клои и сестрите им Кендъл и Кайли Дженър присъстваха на звездната сватба на Санчес и Безос във Венеция. 

Междувременно Санчес отбелязва месеца на рождения си ден със стил. В сряда тя се появи в дизайнерска визия от глава до пети на стойност над 30 000 долара по време на момичешка вечеря с Брукс Нейдър в ресторант Alba в Лос Анджелис.

Тоалетът ѝ включваше синьо палто с двойно закопчаване от Schiaparelli, което първоначално се продаваше за около 10 200 долара, слънчеви очила Prada и сферична чанта Chanel, покрита с кристали. Рядката колекционерска вещ от колекцията Métiers d'Art на модната къща за 2025 г. вече не се предлага и се продаваше за 20 900 долара.

Източник: pagesix.com    
Лорън Санчес Рожден ден Джеф Безос Семейство Кардашиян Празнично парти Коледни празници Холивудски знаменитости Луксозни тоалети Instagram публикации Бляскаво събитие
Последвайте ни

По темата

Президентството:

Президентството: "Трети март" нямат нищо общо с Румен Радев

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Коледна изненада: Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Коледна изненада: Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 2 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 час
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 2 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 50 минути

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Свят Преди 24 минути

Това съобщи официалният представител на руския разследващ комитет Светлана Петренко

<p>Тествахме кола за 10 млрд. евро</p>

Тествахме кола за 10 млрд. евро: BMW iX3 Neue Klasse

Технологии Преди 1 час

Очевидно използвам хипербола, говоря за инвестицията, направена от BMW в научна и развойна дейност, нови технологии и завода в Дебрецен, автомобил, с който почва новото летоброене за баварците

Преместиха от болница в затвора заподозрения терорист в Австралия

Преместиха от болница в затвора заподозрения терорист в Австралия

Свят Преди 1 час

Ники Минаж нарече Джей Ди Ванс „убиец“ пред вдовицата на Чарли Кърк

Ники Минаж нарече Джей Ди Ванс „убиец“ пред вдовицата на Чарли Кърк

Свят Преди 1 час

Ерика Кърк бързо се притече на помощ на Минаж

Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

България Преди 2 часа

Като по чудо инцидентът се размина без пострадали

Изненадващи ползи от ежедневната консумация на лук

Изненадващи ползи от ежедневната консумация на лук

Любопитно Преди 2 часа

Лукът е богат на антиоксиданти и кверцетин, който убива бактерии, бори възпаленията, регулира кръвната захар, поддържа костите, храносмилането и имунитета, помага за контрол на теглото и е нискокалоричен

<p>&quot;Зелен билет&quot;&nbsp;за градския транспорт в София и днес</p>

И днес е в сила "зелен билет" за градския транспорт в София

България Преди 2 часа

Той е на стойност 1 лев и може да се използва в наземния градски транспорт и метрото

Украинска атака с дронове повреди два кораба в руския град Краснодар

Украинска атака с дронове повреди два кораба в руския град Краснодар

Свят Преди 2 часа

Всички екипажи от терминала „Волна“ в региона са били евакуирани успешно

Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни

Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни

Свят Преди 2 часа

Те са се съсредоточили по-специално върху „графика“ и „последователността на следващите стъпки“

Последно сбогом със световния и олимпийски шампион Боян Радев

Последно сбогом със световния и олимпийски шампион Боян Радев

България Преди 2 часа

Поклонението пред тленните му останки ще се състои на националния стадион „Васил Левски“

Арктика отчете най-горещата си година

Арктика отчете най-горещата си година

Любопитно Преди 2 часа

Изменението на климата предизвиква каскадни последици от топенето на ледниците и морския лед

<p>Съдът гледа делото срещу обвинените в малтретиране и убийства на животни в Перник</p>

Съдът гледа делото срещу Габриела и Красимир, обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник

България Преди 2 часа

Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари

Японски учени откриха в жаби бактерия, елиминираща тумори

Японски учени откриха в жаби бактерия, елиминираща тумори

Любопитно Преди 3 часа

Бактерия от червата на японски жаби проявява забележително силни способности за унищожаване на тумори, когато се прилага интравенозно

Ярката светлина ви помага да мислите по-добре

Ярката светлина ви помага да мислите по-добре

Любопитно Преди 3 часа

Ярката светлина намалява сънливостта и ускорява реакциите: проучване с 58 възрастни показва, че излагането дори за кратко подобрява бдителността, когнитивните функции и работната памет, като дава реални доказателства за ефекта в ежедневието

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Свят Преди 3 часа

Максималните температури ще са между 5° и 10°

дрон

Атака с дрон на пазар в Судан уби 10 души

Свят Преди 11 часа

Не се съобщава кой е отговорен за удара

Всичко от днес

От мрежата

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Сагата продължава: Семейната драма при Бекъм се задълбочава

Edna.bg

Тези имена празнуват днес! Kои са поверията и обичаите за деня?!

Edna.bg

Нешка Робева разчувства България на сбогуване с великия Боян Радев

Gong.bg

Любов в Париж: Вратарят на ЦСКА Лапухов се сгоди

Gong.bg

„По следите": Как дадоха на съд адвокат, участвал в схеми за измами с обезщетения на пострадали и починали в катастрофи

Nova.bg

Президентът: Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници

Nova.bg