Винтидж мода и любов: Лорън Санчес и Джеф Безос в синхрон на Седмицата на модата в Париж

К огато става въпрос за Джеф Безос и Лорън Санчес Безос, едно появяване никога не е достатъчно. Само три месеца след пищната им сватба във Венеция – наречена от мнозина „сватбата на века“ – двойката кацна в Париж, за да докаже, че връзката им е не само емоционална, но и естетическа.

Embed from Getty Images

В разгара на Седмицата на модата младоженците привлякоха всички погледи, когато излязоха от хотел „Риц“ в перфектно координирани сиви тоалети – огледален дует, който беляза официалния им дебют на европейската модна сцена.

С помощта на своята стилистка Моли Диксън – същата, която облича Сидни Суини и Ариана Грийнблат – Санчес избра истинско архивно съкровище: костюм с пола от колекцията пролет/лято 1995 на Джон Галиано, едно от най-редките творения на британския дизайнер преди ерата му в Dior.

Облеклото, извадено от архива на Resurrection Vintage в Лос Анджелис, впечатлява със структурирано сако с пеплум талия, плаващи ревери и силни рамене, комбинирано с вталена пола тип молив. Визия, дефинирана от мощни линии – идеално съответствие с характерния силует на Лорън Санчес: архитектурни деколтета, скулптурирани извивки и драматичност.

Embed from Getty Images

Историята зад тоалета е почти толкова очарователна, колкото и самата визия. Според публикация на стилистката в Instagram, находката е резултат от продължително и прецизно търсене. Тя споделя, че е искала да предложи на Лорън нещо „историческо, но с модерна енергия“. За целта Resurrection Vintage, основана през 1996 г. от Марк Хадауи и Кейти Родригес, отваря личния си архив и предоставя това рядко творение.

Първоначално моделът е представен на подиума от Ясмин Гаури, стилизирана с малка барета с леопардов принт и тънък колан в същия десен – комбинация от мощ и театралност, която предвещава сценичния гений, разгърнат по-късно от Галиано в Dior.

В по-ново време Тейлър Ръсел носи същия костюм на филмовия фестивал във Венеция през 2024 г., а Дженифър Лорънс – година по-рано на премиерата на документалния филм „Хляб и рози“.

Лорън Санчес придаде на визията си съвременен привкус с черни аксесоари: обувки с остър връх, чанта Hermès Birkin и слънчеви очила Balenciaga. Прическата ѝ, дело на Рик Хенри – редовен член на екипа ѝ за красота – беше елегантен кок с няколко свободни кичура, които омекотяваха строгия силует.

Embed from Getty Images

До нея Джеф Безос също участва в модната игра на съчетания: дълго сиво палто, фин плетен пуловер и дънки в същия нюанс. Визията му беше завършена с характерните бели маратонки – вече запазен знак от неговия „лежерен милиардерски“ стил. Той не носеше Galliano, но посланието беше ясно – да се допълва, а не да се конкурира.

Двойката напусна „Риц“ ръка за ръка, преминавайки през фотографите сякаш всяка стъпка бе внимателно репетирана.

Това не е първият път, когато семейство Безос координират облеклата си. В Ню Йорк, на партито за старта на списание 72, Лорън бе облечена в сатенена рокля с кожено сако, а той – в елегантен черен костюм в тон. Но в Париж техният съвместен стил достигна нов връх – от холивудски блясък към изтънчена сдържаност с нотка от минимализма на 90-те, пречупен през призмата на Галиано от най-експерименталния му период.

В сезон, белязан от завръщането на архивната и винтидж мода, Лорън Санчес се присъединява към тенденцията, възприета и от звезди като Хейли Бийбър и Кендъл Дженър, които също избират исторически дрехи за своите изяви във френската столица.

Днес Париж отново е сцена, на която „старото“ се превръща в нов белег на ексклузивност – и Санчес Безос разбира това отлично. Защото, както отбелязва тя, „нищо не сигнализира за статус повече от носенето на Galliano, която никой не е искал да даде назаем“.

Няколко часа по-късно бизнесдамата смени сивия ансамбъл с кожена рокля, пристегната в талията с широк колан и съчетана с ботуши до бедрата – визия, с която присъства на дебюта на Пиерпаоло Пичоли като креативен директор на Balenciaga.

Седнала на първия ред редом до Ан Хатауей и Меган Маркъл, тя завърши уикенда си с поредица от участия, които потвърдиха възхода ѝ като нова влиятелна сила в света на модата.

Партньорството ѝ с Моли Диксън сякаш бележи нова посока в стила ѝ. Стилистката, известна с умението си да комбинира архивни находки с най-новите подиумни визии, е усъвършенствала естетиката на Лорън Санчес: структурирани костюми, рокли с архитектурни деколтета и силуети, които балансират сила и чувственост. Засега формулата работи безупречно.