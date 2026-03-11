Любопитно

Татяна от Hell's Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)

11 март 2026, 09:10
44-годишната пловдивчанка, която мнозина в къщата и пред малките екрани нарекоха „царицата на тестото“ - Татяна Трифонова, влиза в откровен разговор с водещия Станислав Иванов за границите на амбицията, силата на жените и уроците, които Кухнята на Ада оставя в живота ѝ.

В новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува една от най-колоритните участнички в последния сезон на Hell’s Kitchen. За Татяна готвенето не е просто хоби - то е мисия. Нейната кауза е да съхранява българските кулинарни традиции и да ги предава на следващите поколения. Макар да е сертифициран гастрономически водач, участието ѝ в “Hell’s Kitchen” се оказва първата ѝ среща с професионална кухня. Самата тя признава, че дори не е знаела как се включва конвектомат.

Татяна напуска предаването с усещането, че е достигнала личния си лимит. Според нея средата в кулинарната надпревара не е била

благоприятна за нея, а най-важното решение е било да запази психиката си. Въпреки това не съжалява, че е опитала. За нея това преживяване е било урок по смирение - нещо, което рядко признава човек с толкова свободолюбив и силен характер.

В къщата Татяна често е поемала ролята на майчинска фигура. Някои от съотборничките ѝ дори са я наричали „майче“. Тя споделя, че е успявала да комуникира с хора, с които останалите са имали трудности, а понякога е играела ролята на лидер - но по нейния по-мек начин.

Любовта към тестото и хляба е една от запазените ѝ марки. Татяна води курсове за приготвяне на хляб с квас - идея, родена от желанието да помогне на дъщеря си, която е имала стомашни проблеми. За нея хлябът е не просто храна, а символ - „най-свещеното нещо в една къща“. В “Hell’s Kitchen” дори успява да научи част от съотборниците си да месят тесто и да правят мекици.

В подкаста тя разказва и за моментите на съмнение - включително за миг, в който е видяла отворена врата в къщата и за кратко е помислила да избяга, изморена от изолацията и битовизмите. Завръщането у дома също се оказва емоционално преживяване - първата нощ в собственото ѝ легло е толкова странна, че когато майка ѝ влиза в стаята, тя скача, сякаш трябва да тръгва за нова резервация.

Извън кухнята Татяна има впечатляващ житейски път. По образование е филолог със сръбски и френски език и дълго време работи в сферата на телекомуникациите преди да се отдаде на страстта си към храната. Определя се като изключително свободолюбива и дори шеговито казва, че ако е живяла в други времена, вероятно е щяла да бъде Жана д’Арк.

Майка на две дъщери - на 21 и 19 години, Татяна споделя, че най-важното, което иска да им предаде, е смелостта да живеят живота си така, както чувстват. Самата тя вярва, че много хора остават в токсични връзки и професии, които не обичат, а тя не иска да бъде сред тях. „Имам голяма жажда за живот“, заявява смело тя.

В епизода Татяна и водещият Станислав Иванов опитват и една от най-необичайните комбинации от суши с кисело мляко и уасаби. А разговорът

преминава през теми като силата на жените, майчинството, естетическите процедури и плановете ѝ след формата.

След “Hell’s Kitchen” Татяна е решена да продължи своята поредица от видеа, посветени на българската кухня, и да развива мисията си да показва, че традиционната храна има място и в съвременния свят.

Кой според нея заслужава да спечели сезона? И защо вярва, че жените трябва да вярват повече в собствената си сила?

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Източник: Hell's Kitchen    
