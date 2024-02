Меган Маркъл се подготвя да напише свои собствени мемоари

П ринц Хари беше предупреден да не критикува принца и принцесата на Уелс, тъй като се говори, че съпругата му Меган Маркъл работи върху мемоари за всички.

Семейството от Съсекс се прицели в няколко членове на кралското семейство в експлозивните си документални серии на Netflix, като Хари допълнително атакува семейството си в дебютния си мемоар "Spare". Смята се, че Меган сега се подготвя да напише свои собствени мемоари.

Prince Harry warned to ‘lay off’ Kate Middleton as Meghan Markle prepares for ‘explosive’, ‘inevitable’ memoir: ex-butler [Source: @nypost ] pic.twitter.com/QEf8cdPcmG

Бившият иконом на принцеса Даяна Пол Бърел вярва, че е "неизбежно" Меган да "напише своята страна на историята", след като "отсъства" от книгата на Хари. Той каза, че кралското семейство трябва да е готово за „експлозията“, която мемоарите на Меган, според слуховете, могат да предизвикат.

Той също така каза, че книгата на Меган ще нанесе "още повече щети" на кралските особи и ще ги "разтърси още повече". Говорейки пред The ​​New York Post, Пол след това критикува Хари за миналите му коментари за това как принцеса Кейт се е приспособила към живота като кралска особа.

„Разбирам защо са разстроени, защото Кейт положи много усилия, за да разбере дали кралският живот е за нея и това ѝ създаде проблеми, но и двамата го разработиха и тя се отдаде на живот в обществена служба. Това не беше случай на напасване - това е случай на намиране на правилния човек, който да свърши работата", каза той.

Пол настоя, че принцеса Кейт "върши невероятна работа" в кралското семейство. Той също така предположи, че Хари "ще съжалява" за атаките, които е направил срещу семейството си.

Възможно е Меган да разкаже за връзката си с Кейт, ако реши да издаде мемоари, фокусиращи се върху един особено експлозивен скандал. Меган и Кейт развиха мразовити отношения през годините, като докладите сочат, че херцогинята на Съсекс е разплакала принцесата на Уелс само четири дни преди сватбата ѝ с Хари.

Harry and Meghan warned 'lay off' Kate Middleton as they plot 'explosive' movehttps://t.co/dUiM0lvMbF pic.twitter.com/r5VuuYPm0L