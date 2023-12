Меган Маркъл се завръща към актьорството в реклама за кафе

Х ерцогинята на Съсекс се завърна към актьорството в кратка реклама.

Меган Маркъл играе заета, непохватна стажантка в рекламата на Clevr Blends, компанията за кафе, в която инвестира. Тя беше видяна да раздава чаши с кафе на главната актриса в клипа, да приема телефонни обаждания и и да пише на компютър.

Тя не е непозната за актьорския свят, след като участва в правната драма на Netflix "Костюмари" в ролята на Рейчъл Зейн. Тя също е участвала в холивудски филми като "Remember Me", "Get Him To The Greek" и "Horrible Bosses".

Но когато Меган се изстреля към славата като актриса, тя трябваше да се оттегли от бляскавата си кариера, когато се сгоди за принц Хари през 2017 г. Въпреки че двойката се оттегли от кралското семейство преди три години, Меган все още не се е върнала към предишната си кариера.

Тя наскоро подписа с агенцията за таланти William Morris Endeavour, тъй като се стреми да подобри кариерата си, а слуховете се въртят от месеци, че е готова да направи голямото си актьорско завръщане.

Източник, близък до Меган и Хари, каза дали тя някога ще се върне към актьорството. Говорейки пред The ​​Daily Mail, приближеният отрече съобщенията, че тя планира да се върне към предишната си кариера.

Въпреки че Меган може да планира да загърби актьорството, кралски експерт вярва, че тя може вместо това да се насочи към риалити форматите.

Всъщност продуцентът на "Real Housewives" Анди Коен каза, че Меган би била идеална за шоуто. Появявайки се на годишното събиране на BravoCon в Лас Вегас, той беше попитан кого би искал да види в шоуто в бъдеще.

Тогава Анди призна, че Меган е на първо място в неговия списък, като каза: „Ако успеем да вземем Меган Маркъл, това би било интересно“.

Меган и Хари издадоха свои собствени документални сериали за Netflix миналия декември, които разказаха за живота им в кралското семейство и как се е променил, откакто се преместиха в Америка.

Твърди се също, че са похарчили 3,8 милиона долара, за да осигурят правата за продуциране на нов филм за Netflix, базиран на бестселъра "Meet Me at the Lake". Въпреки това двойката не изглежда да е направила ходове в Холивуд през последните месеци.