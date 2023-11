Меган Маркъл зашемети с визия на Variety's Power of Women

М еган Маркъл изглеждаше като принцеса на събитието на Variety's Power of Women в Лос Анджелис в четвъртък вечер. Тя пристигна в кремава миди рокля с отворени рамене, която съчета с черни обувки, черен клъч и семпли златни бижута. Тя носеше минимален грим и оформи косата си на кок, разделен на път по средата.

Докато говори пред Variety на червения килим, 42-годишната Маркъл коментира скорошното възраждане на сериала „Костюмари“, който приключи през 2019 г.

„Беше страхотно да работим, такъв страхотен актьорски състав и екип. Наистина си прекарахме забавно“, каза тя. „Бях част от него в продължение на седем сезона“, продължи тя. „Но добрите шоута са вечни.”

