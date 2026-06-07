Маги Джанаварова: Пет дни след раждането изпаднах в тежка следродилна депресия

П евицата Маги Джанаварова разкри, че е преживяла тежка следродилна депресия само дни след раждането на дъщеря си. В откровен разговор пред Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите" тя призна, че въпреки, че е вярвала, че е подготвена да се справи с подобно състояние, реалността се е оказала различна.

"Пет дни след това бях в депресия"

„Веднага след като родих, си казвах: "Аз няма шанс да изпадна в следродилна депресия. Няма шанс". Аз съм човек, който е ходил на терапия, който горе-долу знае как да се справя с емоциите си“, споделя тя.

„И в момента, в който родих, пет дни след това Магдалена беше в депресия. Тежка при това“, казва певицата.

По думите ѝ всичко е започнало с усещането за изолация и рязката промяна в ежедневието.

„Не излязох от вкъщи пет дни. Това в мен беше нещо, което преобърна каруцата. Тотално ме смаза. Аз съм много социален човек“, разказва тя.

Страхът, че не е добра майка

Маги Джанаварова признава, че е изпитвала силни съмнения в себе си като родител.

„Беше ми трудно в началото да се усетя като майка. Абсолютен страх, ужас, че съм лоша майка, че не си приемам детето и нямам сякаш този майчински инстинкт“, казва тя.

По думите ѝ партньорът ѝ е проявявал повече спокойствие и увереност, което допълнително е засилвало вътрешните ѝ терзания.

„Чудех се как може мъжът до мен да има повече усет, повече спокойствие и любов от мен. Това ме побъркваше.“

"Мислех, че животът ми свършва"

Изпълнителката споделя още, че е изпитвала страх, че майчинството ще я откъсне от сцената и професията, която определя живота ѝ.

„Аз съм била само артист. Нищо друго. Изведнъж работата ми отива някъде в ъгъла. Тя не съществува в този момент“, казва тя.

„Този страх ме връхлетя с все сила. Всички тези неща ме връхлетяха едновременно.“

Подкрепата, която ѝ помага да премине през периода

Певицата е категорична, че най-голямата ѝ опора е бил човекът до нея.

„Най-голямата опора беше мъжът до мен. Абсолютно винаги ще съм благодарна за това, което той направи за мен.“

Тя признава, че и днес има моменти, в които тревожността и съмненията се връщат, макар и в много по-слаба степен.

„Тази депресия и това лутане в моите емоции и страхове си продължават и до ден днешен, вече с много по-слаба сила.“

Според нея терапията и подкрепата от близките са от ключово значение.

„Терапията, според мен, е абсолютно решение. Другото решение е човекът до теб.“

За вината на работещата майка

Джанаварова говори и за чувството за вина, което изпитва, когато професионалните ангажименти я отдалечават от дъщеря ѝ.

„Изпитах вина, че отново трябва да изляза и отново няма да съм целия ден с нея“, споделя тя.

„Това е най-голямата любов, която съм изпитвала някога.“

"Всичко това направи любовта ни по-силна"

Певицата е убедена, че трудният период е променил отношенията с партньора ѝ.

„Със сигурност направи любовта ни по-силна. Всичко това между нас в момента е много по-силно и много по-устойчиво.“

„Той е моята светлина, за която съм си мечтала. Може би е трябвало да мина през това, за да разбера кое е истинската любов“, казва още Маги Джанаварова.