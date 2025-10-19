Меди пред Мон Дьо: Белезите ми са моите песни

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

„Белези“ – това е думата, която Меди избира да опише себе си в откровен разговор с Мон Дьо в подкаста „Храмът на историите“. Певецът, наричан „Гласът на разбитите сърца“, споделя за битките си с предразсъдъците, любовта и сцената, разкривайки уязвимата си страна пред публиката.

Честността като сила

„Имам куража да говорим за грешките ми. За приятелствата, за любовта, за любовите, които не успях да опазя. Боря се със себе си. Това е битка със себе си“, споделя той.

Тази откровеност е в основата на връзката му с публиката. „Когато започнах да пея за моите белези и да откривам себе си пред хората, те така откликнаха на това. Аз им сервирах истината и те я усещат“, казва Меди.

Белезите от миналото

Един от най-силните моменти в разговора е когато Меди разказва за белезите, които го определят. „Когато растеш с етикета, когато растеш с предубеждения в хората, този ще се върне там, откъдето е дошъл. Този не става за нищо, погледни го!“, споделя той.

Този вътрешен глас го преследва дори на сцена пред хиляди: „Докажи им. Защо пак трябва да им доказвам?“. Меди е категоричен, че расизмът във всяка форма е „най-явният признак за това колко си глупав“.

Той обаче не се поставя в ролята на защитник, а подчертава значението на личния избор: „Аз искам те да изберат това да бъдат интегрирани, да бъдат образовани, да бъдат добри хора, добри граждани.“

Любовта като муза

Меди разкрива, че всичките му песни са посветени на една-единствена любов.

„Винаги се изповядвам и всичките ми песни са свързани с една любов“, казва той, отричайки спекулации за връзки с известни личности като Моника Валерия.

Песента „Да си тук“ е почти документална, изградена от реални разговори. „Всяка една дума от текста е извадена от комуникация между нас, от чат във Фейсбук“, споделя той, признавайки, че пази тези съобщения.

На въпроса за видеото с Десита, което взриви социалните мрежи, Меди остава лаконичен: „Това са лични неща, които искам да запазя за себе си.“

Пътят към „Арена 8888“

Голям акцент в разговора е предстоящият концерт на Меди в „Арена 8888“ на 8 март.

„Сцената е толкова голяма, колкото е голямо сърцето на музиканта“, казва той. Концертът няма да бъде просто изпълнение, а биографично пътешествие. „Искам да се отблагодаря за подкрепата на моите хора. Искам те да ме познават“, споделя Меди. Той подчертава, че това е предизвикателство, което прави не за себе си, а за публиката си, която заслужава „най-добрия звук, най-добрите музиканти, най-доброто шоу“.

Успехът и дисциплината

За Меди успехът не е връх, а начало на катерене. „Аз съм още в началото на тази планина. Още си слагам якето и тръгвам нагоре“, казва той. Според него ключът е в комбинацията от любов към музиката, дисциплина и добър екип. На критиките отговаря: „Не познавам успешен човек, който е отделил от времето си, да критикува някой друг.“

За миналото и бъдещето

Меди споделя и за трудните моменти в началото на кариерата си, включително отхвърлянията от формати като X-Factor. „Трудните времена изграждат силни хора“, казва той, изразявайки благодарност дори към онези, които не са повярвали в него тогава. Ако можеше да покани някого на концерта си, това биха били баба му и дядо му, които не са го видели в тази светлина, но винаги са знаели за мечтите му.