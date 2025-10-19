Меди пред Мон Дьо: Белезите ми са моите песни

„Белези“ – това е думата, която Меди избира да опише себе си в откровен разговор с Мон Дьо в подкаста „Храмът на историите“. Певецът, наричан „Гласът на разбитите сърца“, споделя за битките си с предразсъдъците, любовта и сцената, разкривайки уязвимата си страна пред публиката.
- Честността като сила
„Имам куража да говорим за грешките ми. За приятелствата, за любовта, за любовите, които не успях да опазя. Боря се със себе си. Това е битка със себе си“, споделя той.
Тази откровеност е в основата на връзката му с публиката. „Когато започнах да пея за моите белези и да откривам себе си пред хората, те така откликнаха на това. Аз им сервирах истината и те я усещат“, казва Меди.
- Белезите от миналото
Един от най-силните моменти в разговора е когато Меди разказва за белезите, които го определят. „Когато растеш с етикета, когато растеш с предубеждения в хората, този ще се върне там, откъдето е дошъл. Този не става за нищо, погледни го!“, споделя той.
Този вътрешен глас го преследва дори на сцена пред хиляди: „Докажи им. Защо пак трябва да им доказвам?“. Меди е категоричен, че расизмът във всяка форма е „най-явният признак за това колко си глупав“.
Той обаче не се поставя в ролята на защитник, а подчертава значението на личния избор: „Аз искам те да изберат това да бъдат интегрирани, да бъдат образовани, да бъдат добри хора, добри граждани.“
- Любовта като муза
Меди разкрива, че всичките му песни са посветени на една-единствена любов.
„Винаги се изповядвам и всичките ми песни са свързани с една любов“, казва той, отричайки спекулации за връзки с известни личности като Моника Валерия.
Песента „Да си тук“ е почти документална, изградена от реални разговори. „Всяка една дума от текста е извадена от комуникация между нас, от чат във Фейсбук“, споделя той, признавайки, че пази тези съобщения.
На въпроса за видеото с Десита, което взриви социалните мрежи, Меди остава лаконичен: „Това са лични неща, които искам да запазя за себе си.“
- Пътят към „Арена 8888“
Голям акцент в разговора е предстоящият концерт на Меди в „Арена 8888“ на 8 март.
„Сцената е толкова голяма, колкото е голямо сърцето на музиканта“, казва той. Концертът няма да бъде просто изпълнение, а биографично пътешествие. „Искам да се отблагодаря за подкрепата на моите хора. Искам те да ме познават“, споделя Меди. Той подчертава, че това е предизвикателство, което прави не за себе си, а за публиката си, която заслужава „най-добрия звук, най-добрите музиканти, най-доброто шоу“.
- Успехът и дисциплината
За Меди успехът не е връх, а начало на катерене. „Аз съм още в началото на тази планина. Още си слагам якето и тръгвам нагоре“, казва той. Според него ключът е в комбинацията от любов към музиката, дисциплина и добър екип. На критиките отговаря: „Не познавам успешен човек, който е отделил от времето си, да критикува някой друг.“
- За миналото и бъдещето
Меди споделя и за трудните моменти в началото на кариерата си, включително отхвърлянията от формати като X-Factor. „Трудните времена изграждат силни хора“, казва той, изразявайки благодарност дори към онези, които не са повярвали в него тогава. Ако можеше да покани някого на концерта си, това биха били баба му и дядо му, които не са го видели в тази светлина, но винаги са знаели за мечтите му.