Любопитно

Аня Пенчева пред Мон Дьо: Истината, болката и 40 години в Народния театър

15 февруари 2026, 11:08
10 подаръка, които убиват романтиката на Свети Валентин

10 подаръка, които убиват романтиката на Свети Валентин
Ким Чен Ун подготвя 13-годишната си дъщеря за наследник на властта

Ким Чен Ун подготвя 13-годишната си дъщеря за наследник на властта
Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет
На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина
С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат
Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026
Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул
Шоу в центъра на Милано: Джордж и Амал Клуни изпълниха ритуал против уроки

Шоу в центъра на Милано: Джордж и Амал Клуни изпълниха ритуал против уроки

И ма жени, които не просто преминават през времето, а го носят по лицето си. Без оправдания и без грим върху истината. Мон Дьо среща Аня Пенчева в разговор, който влиза под повърхността в ефира на NOVA. За сцената отвъд ролите, за публичността, която не прощава, за системата, която изпитва характера. Но и за приятелството със Стоичков и за децата ѝ, които сами носят имената. Както и за това какво означава да останеш, когато времената се променят. Това не е носталгия. Това е позиция. Аня Пенчева  между времето и себе си. Сега.

Коя версия на Аня Пенчева е най-удобна за обществото, но най-далеч от теб самата?

Бляскава и предсказуема. Истината е съвсем друга. Тя е тиха и сложна. Свободата да не се харесвам на всички, а нищо да не ми липсва. Това е пътят, по който минава всеки. Почти като Христос минава през болката, за да стигне до истината.

А кой мит за теб се оказа по-силен от самата теб?

Може би, че животът ми е бил лесен. Че всичко ми се е давало даром. Че красотата е достатъчна. Все едно, че тя изтрива всичко друго. А истината е съвсем друга.

Има ли дума, с която медиите са те наричали най-много, извън най-красивата?

Секссимвол. Определенията, думата, тона, с който журналистите понякога използват вече не ме притесняват и не ме боли. Преди няколко дни видях нещо, което ме унищожи. Мои близки ми се обадиха да ми кажат, че когато напишат името ми и в google излиза моя снимка жалейка и мъжа ми. Заглавието: Мъжът на Аня Пенчева потвърди тъжната вест.

Какъв болен мозък трябва да имаш, за да направиш това нещо?! Свиква се, трудното е докато се свържеш с всички близки и да им кажеш, че си добре на камерата. Има и комична страна. Снощи бях на представление в Пловдив с една пиеса, която жъне невероятен успех – „Код Жълто“. Излязох на сцената и още преди да започна да играя публиката започна да ръкопляска. После се наложи да обясня на колегите в екипа, че просто са се радвали, че съм още жива. (Смее се.)

Кога тялото ти спря да бъде лично твое пространство?

Когато всички говореха за него и беше по-важно от мен самата.

Какво ти отне това, че беше обявена за първия истински секссимвол на киното и театъра в България?

Може би, тази обикновеност и това, че вече не можеш да бъдеш невидим. А това понякога е лукс.

Имаше ли роля, в която тялото ти беше по-важно от гласа ти?

О, да! И гласът ми дълго време трябваше да чака своя ред. Бях озвучавана. Имаше и по-страшен случай, когато изпях за първи път песента на Хайгашот „Не остарявай, любов“. Беше трудна премиера, защото не ми позволяваха да пея тази песен на Хачо Бояджиев тогава. Когато устоях и я наложих, се появи един известен певец, открадна я и моя глас изчезна. Всички записи от радиото изчезнаха. Така че и гласът ми воюваше. Бих използвала думата обида.

Кой мъж те научи на най-много неща в живота?

Мъжът ми. Най-ценният урок, на който ме научи, е да умея да обичам и да правя компромиси. Той ме приема такава каквато съм. Объркана, нестандартна, различна. Искам да му благодаря, защото трудно се намира партньор в живота. Да живееш десетилетия с него. Животът е за двама. Всичко е суета.

За майчинството – като битка и болка

Много хора ме упрекваха дълго време, че съм демонстрирала майчинството си, без да знаят пред колко болка и мъка съм минала. Когато си на 20 + и ти кажат, че не можеш да имаш деца и когато победиш и диагнози, и лекари и отидеш в театъра, а директорът ти вдигне блузката, за да се увери, че си бременна.

Как да не се разстроиш? Хората не знаят защо съм демонстрирала шумно майчинството си, любовта към децата си. Защото са изстрадани. Когато се снимах гола с корема си, за да докажа, че мога да бъда майка, това беше едно послание към жените. Да не се отказват!

Това че не се отказвам, че съм наивна, че вярвам в хората и в чудесата, направила съм го от желание да помагам.

Това е най-голямата титла, която аз заслужавам – майчинството. Точка!

Следващата година ще отбележиш 40 години в Народния театър. Кой компромис ти струваше повече от аплодисментите?

Може би да отлагам истината. Истината не е въпрос на гледна точка! И не бива да се отлага! Да правиш компромиси от учтивост. Това е много страшно, но съм го правила. Защото не съм осъзнавала, че това не е услуга.

Кое се чупи първо в такава система – изкуството или човешките взаимоотношения?

Винаги са взаимоотношенията. Тогава изкуството става само форма, лъжа. Аз не съм от хората, които мълчат. Мълчанието е много сполучлива форма за кариера. Да си послушен, да кимаш красиво, да се възхищаваш. Когато това е ролята на живота ти, може би… Слава Богу, че не ми се е налагало да мълча. И съм плащала. Плащала съм и с роли. Губила съм роли – от лоялност.

Какво се случва зад кулисите на театъра, което публиката не бива да вижда? В контекста на последните месеци, на протестите, на писмата, на открития конфликт между артистите и държавата.

Конфликтът е заложен във философията на всички закони, които са свързани с културата. Нашите управници не искат да разберат, че има три неща, които са най-важни в този живот. Това са здравеопазване, образование, култура! Безобразие е бюджетът за култура да започва с нула. Изкуството не се нуждае от привилегия, а от условия. Каприз е да искаш да получаваш аплодисменти без съдържание.

Какво означава за теб думата министър днес?

Власт с ограничен хоризонт.

А когато добавим и думата култура?

Трудна дума за политик. При нея се изисква мислене извън мандат. Не са важни промените, а срокът. В България днес артистът е зависим. И финансово, и творчески. Това е зависима професия.

Кой реално държи културата над България през последните години, защо истината не бива да се отлага, какво днес е достатъчно за Аня Пенчева и как би описала живота си сега от призмата на времето, гледайте във видеото.

Последвайте ни
Предлагат нови промени за приема в детска градина в София

Предлагат нови промени за приема в детска градина в София

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица

Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
EV може да не пленяват настоящите клиенти, но браншът трябва да гледа към младото поколение

EV може да не пленяват настоящите клиенти, но браншът трябва да гледа към младото поколение

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 3 дни
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 3 дни
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 3 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Свят Преди 27 минути

Идея, циркулираща в академичните среди, спомогна за оттеглянето на администрацията на Тръмп от Европа

Алексей Навални

Две години след смъртта си Алексей Навални отново разтърси Мюнхен

Свят Преди 1 час

Не е случайно, че Великобритания и нейните съюзници избраха конференция по сигурността в Мюнхен, за да обвинят Кремъл в убийството на руския опозиционен лидер Алексей Навални с отрова от жаба стрела

<p>Барак Обама с първи думи след расисткото видео на Тръмп</p>

Барак Обама с първи думи след расисткото видео на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Бившият президент на САЩ косвено се обърна към расистко видео, публикувано в социалните медии на президента Доналд Тръмп, като каза на водещ на подкаст, че „срамът“ и „приличието“, които някога са направлявали държавните служители, вече са изгубени

Българският президент Илияна Йотова с дипломатът Николай Младенов

Илияна Йотова ще обяви дата на изборите в четвъртък

България Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Внимание, столичани! Променя се движението по бул. „Владимир Вазов“

България Преди 3 часа

Промените са свързани със строителството на участък от метрото и ще обхванат периода от 15 февруари до 15 август

Запалени огньове на Месни заговезни

Месни заговезни е! Огънят и люлките носят здраве

България Преди 4 часа

Днес православната църква почита и паметта на свещеномъченик Поликарп Смирненски

Как да прехвърляме задачи между Windows и Android

Как да прехвърляме задачи между Windows и Android

Технологии Преди 4 часа

Дълго време устройствата на Apple изтъкват възможността си за лесно продължаване на работата между компютър и смартфон например. Windows и Android също имат подобна функция, но тя е малко позната на повечето потребители

<p>15 февруари: Краят на пътя за &bdquo;Чаровния убиец&ldquo;</p>

15 февруари: Краят на пътя за „Чаровния убиец“

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Опасно време в неделя: Подгответе се за бури

Опасно време в неделя: Подгответе се за бури

България Преди 4 часа

Предупреждения от първа и втора степен - жълт и оранжев код са издадени за 19 области в страната

Венецуела освободи 17 политически затворници

Венецуела освободи 17 политически затворници

Свят Преди 12 часа

Венецуела постепенно освобождава задържаните след залавянето на президента Николас Мадуро от САЩ

Исторически връх за българския ски скок: Владимир Зографски с рекордно 10-о място на Олимпиадата

Исторически връх за българския ски скок: Владимир Зографски с рекордно 10-о място на Олимпиадата

България Преди 13 часа

32-годишният Зографски завърши с 277.3 точки след два опита от по 133.5 метра в комплекса в Предацо

БТА откри Национален пресклуб в Атина

БТА откри Национален пресклуб в Атина

България Преди 14 часа

Националният пресклуб на БТА в Атина е 44-ият в България и в чужбина и ще бъде дом на всички български медии и гръцките с интерес към България

Коя е Ким Джу Е – тийнейджърката, която може да стане следващият лидер на Северна Корея

Коя е Ким Джу Е – тийнейджърката, която може да стане следващият лидер на Северна Корея

Свят Преди 14 часа

През последната година Ким Джу Е става все по-видима в публичното пространство – присъства на ракетни изпитания заедно с баща си, а през 2025 г. участва и в парада „Денят на победата“ в Китай, което се възприема като нейния международен дебют

<p>Как действа отровата, с която може да е убит Навални</p>

Трудна за откриване и фатална: Как действа отровата, с която може да е убит Навални

Свят Преди 14 часа

Руските власти продължават да настояват, че смъртта на Навални е настъпила по естествени причини

Изследване: Повечето хора се влюбват средно два пъти през живота си

Изследване: Повечето хора се влюбват средно два пъти през живота си

Любопитно Преди 15 часа

Данните показват, че страстната любов е преживяване, което повечето хора изпитват поне веднъж

Марк Рюте: Руснаците търпят "безумни загуби" в Украйна

Марк Рюте: Руснаците търпят "безумни загуби" в Украйна

Свят Преди 16 часа

Генералният секретар на НАТО заяви също, че никой в Европа не се стреми да замени американския ядрен чадър

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Порои и опасни бури в неделя

sinoptik.bg
1

Как се ухажват животните

sinoptik.bg

Любов напук на всичко! Меган и Хари на тайна вечеря в Бевърли Хилс

Edna.bg

Бебе на хоризонта. Екранната Джулия от “София ден и нощ” очаква първото си дете

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив Пловдив – Черно море, съставите

Gong.bg

Пеп Гуардиола с нов апел след победата на Ман Сити във ФА Къп

Gong.bg

Схемата „Лизингови коли”: Десетки добросъвестни купувачи остават без автомобили и пари

Nova.bg

Порои и опасни бури в неделя

Nova.bg