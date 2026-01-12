Любопитно

Кой е първият човек пристигнал в Гренландия?

Първите хора, които стъпили в Гренландия, не са нито американци, нито датчани, тъй като нито една от тези две държави не е съществувала по това време

О т няколко месеца президентът на САЩ Доналд Тръмп има само една идея: да превземе Гренландия и нейните минерални ресурси.

(Във видеото може да научите повече за: Тръмп отново настоява за контрол над Гренландия и обтяга отношенията с Дания)

Дълго време смятана за абсурдна – Гренландия е под властта на Дания, член на НАТО и съюзник на САЩ – идеята  наскоро придоби друго измерение след американската военна интервенция във Венецуела. Този показва, че Доналд Тръмп понякога може действително да приложи думите си на практика, дори когато тези действия са в пълно противоречие с международното право.

В едно от многото си изявления за Гренландия, американският президент се опита да оправдае пламенното си желание, представено като стратегическа необходимост, да постави острова под свой контрол. Неговият аргумент? „Твърдят, че Дания е била там преди 300 години с кораб. Е, ние също бяхме там с кораби, сигурен съм“, каза той. И така, кой всъщност е първият, който е пристигнал на тези ледени земи: Съединените щати или Дания?

Първите хора, които стъпили в Гренландия, не са нито американци, нито датчани. Всъщност нито една от тези две държави не е съществувала по това време. Първите човешки миграции в Гренландия датират отпреди приблизително 4500 години! Според няколко научни изследвания, първите жители са прекосили ледения покрив от Алеутските острови, преминавайки през Аляска и Канада, преди да достигнат северна Гренландия, когато морето замръзнало в тесния проток Туле, около 2500 г. пр.н.е.

Чрез няколко културни вълни, културата Туле в крайна сметка надделява, разпространявайки се от Аляска до Гренландия. Именно тази култура дава началото на културата на инуитите, когато последната вълна от миграция достига острова около IX век, прекосявайки пролива Смит от Канада. Благодарение на забележителната си способност да се адаптират към екстремните условия на Арктика, препитавайки се от риболов и лов, инуитите са оцелели през вековете до наши дни. Повече от 57 000 от тях все още обитават Гренландия, което ги прави мнозинство. Както вероятно сте разбрали, нито американците, нито датчаните са първите, които са пристигнали в Гренландия. Означава ли това, че Доналд Тръмп е прав да твърди, че неговите предци са били там преди датчаните ? Отново, той напълно греши.

Първият европеец, стъпил на гренландска земя, е Ерик Червения, норвежки викинг. Е, за да бъдем съвсем точни, викингите са забелязали Гренландия и дори са се опитали да се заселят там преди него, но без успех. Ерик Червения е този, който ще остави траен отпечатък върху скандинавското присъствие в тази обширна земя.

Ерик Червения, чието истинско име е Ейрик Торвалдсон, е роден около 940/950 г. в Норвегия, но прекарва част от живота си в Исландия, където следва баща си, който е бил прогонен за убийство. Той продължава семейна традиция: около 982 г. самият Ерик е прогонен от Исландия... за убийство. Осъден на три години изгнание, Ерик Червения отплава на запад, към земя, в чието съществуване е бил убеден. След четири дни в морето той най-накрая достига Гренландия. Норвежкият викинг прекарва три зими там, изследвайки фиорди и брегове, във време, когато климатът е по-мек от днешния. Територията изглежда обещаваща и след завръщането си в Исландия той я популяризира, наричайки я Гренландия, „зелената земя“. Маркетинговата мисия е успешна: няколко кораба акостират и основават две трайни селища, едното на изток (към днешния Куджалек), а другото на запад (към днешния Сермерсук). В разцвета си, през XIII век, се смята, че е имало между 1400 и 2000 заселници, разпръснати в близо 600 ферми.

В продължение на близо 500 години викингите са живели в Гренландия. Те са отглеждали добитък, ловували са тюлени и карибу, ловили са риба и са търгували с Европа, изнасяйки слонова кост от моржове, мечи кожи и бивни от нарвали. През XIII век заселници от скандинавския свят са се заклели във вярност на краля на Норвегия.

Норвегия? Но не трябваше ли да говорим за Дания? Абсолютно. Но преди това трябва да обсъдим друга епоха за острова: ерата на колапса. От XIV и XV век нататък климатът се охлажда с Малката ледникова епоха, ресурсите намаляват и търговските пътища стават оскъдни. В резултат на това викингските селища постепенно изчезват. Инуитите обаче остават.

В продължение на десетилетия Европа губи почти всякакъв контакт с Гренландия. Юридически обаче островът остава свързан със Скандинавия. През 1380 г. съюзът на норвежката и датската корона поставя Гренландия под датска власт, поне на хартия. Няколко века по-късно Дания се опитва да възстанови присъствието си. През 1721 г. тя изпраща мисионера Ханс Егеде и островът става колония, преди да бъде интегриран в датското кралство през 1953 г.

Оттогава Гренландия е придобила голяма степен на автономия, засилена през 2009 г., спрямо Копенхаген, който запазва контрола върху отбраната и дипломацията, като същевременно предоставя няколкостотин милиона евро икономическа подкрепа всяка година. А какво да кажем за Съединените щати във всичко това? Преди триста години нито един кораб не е плавал под американски флаг в тези сега желани води. И с основателна причина: Съединените щати съществуват едва от 250 години, откакто е приета основополагащата Декларация за независимост през юли 1776 г. Доналд Тръмп греши. 

Източник: БГНЕС    
