Китай отговори на Тръмп за Гренландия

Китайското министерство на външните работи защити арктическите си операции

12 януари 2026, 11:30
К итай днес призова САЩ да не използват други страни като извинение за преследване на собствените си интереси, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ имат нужда да притежават Гренландия, за да предотвратят руска или китайска окупация на острова в бъдеще, предаде Ройтерс.

„Арктика засяга общите интереси на международната общност“, заяви говорителката на китайското министерство на външните работи Мао Нин. Тя добави, че дейностите на Китай в Арктика имат за цел налагане на мир, стабилност и устойчиво развитие в региона.

Мао призова за зачитане на правата и свободите на всички държави да извършват законни действия в Арктика.

По време на пресконференцията говорителката на китайското външно министерство подчерта, че Пекин изказва категоричната си подкрепа за запазването на суверенитета и сигурността на Куба на фона на заплахите от страна на Тръмп.

Китай изрази и надежда, че иранското правителство и иранският народ скоро ще преодолеят трудностите и предупреди, че „смята, че суверенитетът и сигурността трябва да бъдат напълно защитени от международното право“ на фона на заплахите от намеса на Вашингтон.

Пекин очаква и задълбочаване на взаимоотношенията си с Канада по време на посещението на канадския премиер в Китай, на фона на опитите на двете страни да възобновят връзките помежду си след напрежението между тях през последните години.

Здравото и стабилно развитие на китайско-канадските отношения служи на общите интереси на двете страни, каза Мао Нин.

Посещението на Марк Карни в Китай от 14 до 17 януари ще бъде първото подобно на канадски премиер от осем години насам.

Карни за последно се срещна с китайския лидер Си Цзинпин в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея през октомври.

