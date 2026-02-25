Любопитно

От спешното отделение до Bad Bunny: Двойката, която взриви Super Bowl

„Случиха се много страхотни неща“, казва Волтер, но „това, за което съм най-развълнуван, е, че вече имам съпруга. Партньор за цял живот и най-добър приятел за цял живот“

25 февруари 2026, 13:42
Е лейса Росел Апарисио решила да опита късмета си, когато изпрати лично съобщение в Instagram на Томас Лукас Волтер през декември 2022 г., четири години след като се бяха запознали в спешното отделение на болница в района на Лос Анджелис, където и двамата заемаха начални позиции.

През октомври 2025 г. тя реши отново да опита късмета си, когато заедно с Волтер изпратили своята сватбена покана до звукозаписната компания на Bad Bunny (Rimas Entertainment) в Сан Хуан, Пуерто Рико.

Дотогава вече сгодени, двойката разполагала с около 15 допълнителни покани и решила да ги изпрати на компании, които харесват, включително In-N-Out Burger, Trader Joe's, Sephora и Pokémon, с надеждата да получат някакви подаръци. В списъка бил и Bad Bunny – любимият изпълнител на Волтер, покрай когото двамата се сближили още на първата си среща. В най-добрия случай, мислеха си те, може би ще получат подписана пощенска картичка.

На 15 януари, докато търсеше рамки за снимки в магазини за употребявани вещи за сватбата им, Апарисио получила обаждане от пуерторикански номер и предположила, че е спам. След като го отхвърлила, получила съобщение от същия номер, че се обажда член на екипа на Bad Bunny. Те разговаряли по телефона и на двойката било съобщено за предстоящо предложение, което засега не можело да бъде разкрито.

Помолили ги да изпратят номерата на маратонките и дрехите си. „Казахме си: „О, Боже, ще ни подари тениска или нещо такова“, спомня си Волтер. После ги попитали дали имат ограничения за пътуване и те предположили, че може би ще бъдат поканени на концерт.

Оказало се, че не е нито едно от двете. По време на разговор в Zoom два дни по-късно с екипа на изпълнителя, двойката научила, че Bad Bunny, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио, иска те да сключат брак по време на неговото шоу на полувремето на Super Bowl LX в Санта Клара, Калифорния.

„Погледнахме се – никога няма да забравя това усещане“, казва Апарисио. „Те ни казаха: „Бенито иска да улови истински хора, истински емоции, истинска любов“.

В ума ѝ се въртели въпроси как изобщо ще се случи всичко това, но двойката се съгласила. Те все още не знаели, че Лейди Гага – по случайност любимата изпълнителка на Апарисио – ще пее веднага след като сключат брак на сцената; нито че Bad Bunny – любимият изпълнител на Волтер. ще подпише брачния им документ като свидетел.

Също така не очаквали вниманието, което ще получат след изпълнението, споделят те в първото си интервю оттогава. Докато зрителите забелязвали великденските яйца и фините детайли в шоуто, радостен празник на латино културата, някои осъзнали, че двойката, която (да, законно) се оженила на сцената, изглежда е истинска двойка и проявили любопитство да научат повече за тях.

Как започна всичко

Тяхната история започва през 2018 г. Волтер бил техник в спешно отделение, аАпарисио – медицински писар. „Погледите ни се срещаха“, казва г-н Волтер. „Винаги съм мислел, че е много сладка“.

„Имаше нещо в него, което ме интригуваше“, казва Апарисио, включително мустакът тип „хендълбар“, който носел тогава. „Струваше ми се толкова смешен“.

Минали няколко години, и двамата станали дипломирани медицински сестри, но продължили да поддържат връзка в Instagram. „Винаги някак си беше в задната част на съзнанието ми“, казва тя. През декември 2022 г. тя му написала: „Хей, как си?“. „С емоджи, което се изчервява“, допълва Волтер. Тя изпратила съобщението, хвърлила телефона си на леглото и излязла от стаята си за часове от притеснение. Но той ѝ отговорил веднага, като се уверил, че използва същото зачервено емоджи. (Снимка на екрана на първото ѝ съобщение и неговия отговор сега стои в рамка в хола им.)

В началото на 2023 г. се срещнали за бургери. По средата на разговора Апарисио забелязала на неговия Apple Watch, че е слушал „Neverita“ от албума „Un Verano Sin Ti“ („Едно лято без теб“), която тя също въртяла непрекъснато.

„Харесваш ли Bad Bunny?“, попитала тя. Той казал, че обича изпълнителя и испаноезичната музика като цяло от 2019 г., когато фитнесът, в който тренирал, почти изцяло пускал регетон. Апарисио, която има салвадорски произход, е израснала с този жанр.

Срещали се три до четири пъти месечно, съгласувайки графиците си, за да се виждат възможно най-често въпреки 12-часовите си смени. „Тя ме караше да се чувствам по начин, за който дори не знаех, че е възможен“, казва Волтер.

Около месец след първата им среща той я попитал по телефона: „Хипотетично казано, колко време трябва да излизаш с някого, преди да му сложиш етикет?“. Той бил готов да направи връзката официална, но тя имала нужда от още време. На 23 февруари 2023 г., в края на среща в Disneyland, двамата седели на маса, когато тя казала: „Готова съм вече. Можеш да ме попиташ отново“, спомня си Волтер.

„Просто не можех да го извадя от главата си“, казва г-жа Апарисио. Тя решила да го допусне в сърцето си. Осъзнали, че се обичат, когато той заминал сам на едноседмично пътуване до Ню Йорк през март. „Всичко, което правех, си мислех: „Иска ми се Ели да беше тук“, казва той.

Когато се върнал, тя дошла с меки бисквити с парченца шоколад (неговите любими), които му приготвила, а той ѝ подарил рози и палто, което намерил в магазин за употребявани дрехи в Ню Йорк. (Бил обикалял цял ден, за да намери такъв магазин, въпреки че го болял глезенът, защото знаел, че тя обича винтидж находки.) „Тогава прозвуча онази дума с Л“, казва той.

През октомври 2024 г. Волтер ѝ предложил брак в Кенън Бийч, Орегон. Той е завършил California State University, Fullerton с бакалавърска степен по медицински сестрински грижи. Апарисио е получила бакалавърска степен по кинезиология от същия университет и магистърска степен по медицински сестрински грижи от Western University of Health Sciences в Помона, Калифорния.

Двойката участвала в двуседмични репетиции: една седмица в Лос Анджелис и една седмица в Санта Клара. Семейството и приятелите им знаели, че по някакъв начин участват в Super Bowl, но не знаели подробности – двамата се шегували, че ще бъдат танцьори. Волтер казал на майка си: „Вземи си лупата. Виж дали ще ни откриеш. Може и да сме някъде там“. Семействата им се записали, докато гледат изпълнението на живо.

В първия ден от репетициите в Лос Анджелис Апарисио пробвала около шест рокли на дизайнерката Хейли Пейдж и в крайна сметка избрала рокля без презрамки с корсет. Тя сама направила грима си, а косата ѝ била оформена от Марая Монтес.

Зрелищното шоу на Супербоул, което вбеси Тръмп
30 снимки
Bad Bunny
Преди живото изпълнение Bad Bunny подписал брачното им свидетелство като свидетел и тримата споделили специален момент заедно. Двойката подарила на изпълнителя карти Pokémon, тъй като и той е фен, и му написала картичка на испански.

Техният бляскав момент започнал около петата минута от шоуто на полувремето, след като класическа група изсвирила началните акорди на „Monaco“. Камерата се прехвърлила към сватбената церемония, където двойката, облечена в бяло, се държала за ръце и се гледала право в очите с широки усмивки. Когато били обявени за съпруг и съпруга от Антонио Рейес, пастор в Project Church South Sacramento, те се целунали.

„Само като го погледнах, всички нерви изчезнаха“, казва Апарисио за Волтер. „Забравих, че има 70 000 души“. „Бях напълно съсредоточен върху нея“, добавя той.

Двойката и облечените в бяло танцьори се разделили, за да разкрият Лейди Гага и групата Los Sobrinos, които изпълнили салса версия на „Die With a Smile“. „Почти припаднах“, казва г-жа Апарисио за момента, в който разбрала за гостуващото участие.

След това Bad Bunny се включил и обявил: „Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda“, или „Докато човек е жив, трябва да обича колкото може повече“. Те танцували салса на „Baile Inolvidable“ в сцена, напомняща оживено сватбено тържество. Двойката отрязала огромно парче от триетажна торта, докато дете спяло на няколко стола в ъгъла.

В своеобразен първи танц Волтер завъртял  Апарисио и двамата се целунали на „Baile Inolvidable“, която планирали да бъде песента за първия им танц на сватбеното тържество. По-късно по време на шоуто на огромен екран се появило посланието: „Единственото нещо по-силно от омразата е любовта“. Какъв по-добър начин да бъде илюстрирано това послание от една сватба?

„Случиха се много страхотни неща“, казва Волтер, но „това, за което съм най-развълнуван, е, че вече имам съпруга. Партньор за цял живот и най-добър приятел за цял живот“.

А в 9 сутринта на следващия ден двойката се отправила обратно към дома си — към сестринските си смени и обичайния си живот.

Подобни публични прояви на любов не са напълно безпрецедентни, макар и рядко достигащи мащаба на Супербоул. Например, през януари 2020 г., светът стана свидетел на „най-невероятното предложение за брак“, когато Лий Лохлер организира уникален момент в кинозала, пресъздавайки сцена от любимия филм на своята приятелка Стути Дейвид, „Спящата красавица“, с техни лица. Това не беше просто предложение, а щателно планиран спектакъл, който събра приятели и семейство и предизвика милиони гледания онлайн.

По-близо до нас, още през 2018 г., на концерта на Енрике Иглесиас в София, България, Божидар направи неочаквано предложение на дългогодишната си приятелка Нона пред 15 000 души в зала „Арена Армеец“. Този момент също беше част от зараждащата се тенденция на превръщане на лични кулминации в споделени публични събития.

Тези предходни случаи, макар и различни по мащаб, показват нарастващото желание за превръщане на предложенията и сватбите в уникални, персонализирани изживявания, които излизат извън традиционните рамки. От киносалони до концертни зали, публичността добавя ново измерение към романтиката. Събитието на Супербоул LX, с участието на световноизвестни звезди като Bad Bunny и Лейди Гага като свидетели и изпълнители, повдига тази тенденция до ново, безпрецедентно ниво, превръщайки истинската любов в централен елемент на един от най-големите световни спектакли.

Източник: New York Times    
