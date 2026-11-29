- Общо 44 500 души са участвали в демонстрациите в цяла Франция според Министерството на вътрешните работи.
- Синдикатите обаче оценяват броя на участниците на близо 100 000.
- В Биариц седем полицаи са ранени, а един от тях е откаран в болница.
- В Марсилия нерегламентирано шествие с близо 1000 участници е разпръснато със сълзотворен газ.
- Около 70 000 служители на силите за сигурност са били мобилизирани в страната.
Хиляди души излязоха на демонстрации в Париж и други френски градове, включително Марсилия, в поредната събота на протести срещу насилието над жени, високите разходи за живот и в защита на правата на ученици и студенти. Въпреки че повечето прояви преминаха мирно, на места се стигна до инциденти и сблъсъци с полицията, съобщиха световните агенции.
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Violent anti-government protests rock Albanian capital (VIDEO) Thousands of demonstrators took to the streets of Tirana to demand the resignation of Prime Minister Edi Rama Published 28 Nov, 2026 (FULL) https://t.co/u05Af52Kya Anti-government protests in the Albanian capital of Tirana turned violent on Saturday, forcing police to use tear gas, water cannons, and rubber bullets. Demonstrators were demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama. The Balkan nation has been gripped by nationwide protests over corruption, soaring living costs, poor education, and a lack of jobs. The unrest intensified last month, prompting the government to introduce steep fines against people taking part in violent actions, pointing to similar legislation adopted by France. Thousands gathered in central Tirana on Saturday following separate calls for a nationwide protest by student organizations and opposition parties. The rally fell on Albania’s Independence Day, normally an occasion for nationwide celebrations. The protest reportedly quickly turned violent as demonstrators threw stones, smoke bombs, and fireworks at police, who responded with tear gas, pepper spray, water cannons, and, in some cases, rubber bullets, according to AFP. Rioters also threw stones at a government building and sought to reach Rama’s office but were pushed back by police, according to Reuters. AFP reported that masked demonstrators smashed windows at the central bank and the Transport Ministry. Videos published on social media appeared to show protesters hurling large stones at police cars. Clouds of smoke and tear gas could be seen enveloping central Tirana. At least 30 people, including several police officers and journalists, were injured in the clashes, according to the Albanian Health Ministry. Anti-government protests began peacefully in May over plans for a luxury resort in the Zvernec nature reserve, a project linked to US President Donald Trump’s son-in-law Jared Kushner. By mid-October, the protests escalated into daily clashes with police. Demands for Rama’s resignation took center stage, but the prime minister, who has been in power since 2013 and was elected to a fourth term last year, has refused to budge. Rama also blamed the unrest on a “hybrid war,” accusing without evidence Russia and Iran of attempting to fuel anti-government protests through social media. Moscow dismissed the accusations, calling on Rama to deal with his domestic problems instead of shifting responsibility onto others.— rbg4lif 🟥⬛🟩 (@rbg4lif) November 28, 2026
Според данни на френското Министерство на вътрешните работи в демонстрациите в цялата страна са участвали общо 44 500 души. Това е най-ниският брой от 17 октомври насам и значително по-малко в сравнение с предходната събота, когато по улиците излязоха 82 500 души, от които 21 500 в Париж, отбелязва Ройтерс.
Общата конфедерация на труда (CGT) обаче представи по-висока оценка, според която участниците в шествията в цялата страна са били близо 100 000, съобщава Франс прес.
В парижките шествия се включиха генералният секретар на най-големия френски синдикат CFDT Марилиз Леон и ръководителката на CGT Софи Бине.
Палежи, грабежи и над 1300 ареста след протестите във Франция
Демонстрациите бяха организирани по повод Международния ден за борба срещу насилието над жените, който се отбелязва на 25 ноември. Част от участниците настояха за приемането на всеобхватен закон срещу насилието над жени и деца. Текстът беше одобрен на първо четене в Националното събрание на 13 октомври.
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- Инциденти и сблъсъци в няколко града
Около 70 000 служители на силите за сигурност бяха разположени в цяла Франция, за да гарантират безопасността на участниците и да предотвратят безредици.
Въпреки засиленото полицейско присъствие в югозападния град Биариц бяха ранени седем полицаи. Един от тях е бил ударен в лакътя с тъп предмет и се е наложило да бъде откаран в болница, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нунес.
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В Марсилия близо 1000 души участваха в нерегламентирано шествие, което беше разпръснато от полицията със сълзотворен газ. Отделна демонстрация, организирана от феминистки сдружения и регистрирана пред властите, събра около 400 души според префектурата.
В Лил около 1000 души преминаха през центъра на града по маршрут, който заобикаляше площад „Гран Плас“ и коледния пазар.
Няколко инцидента бяха регистрирани и в Тулуза в събота следобед, докато различни нерегламентирани шествия преминаваха през централната част на града.
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- Протестите във Франция продължават от септември
Франция е обхваната от протестна вълна от септември. Първоначално студенти излязоха на улицата с искания за обновяване на училищните сгради, повече учители и реформи в университетите.
Постепенно демонстрациите прераснаха в по-широко недоволство срещу високите разходи за живот, като към тях се присъединиха профсъюзи и политически активисти.
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Протестите на моменти прерастваха в насилие. Най-мащабната демонстрация беше на 17 октомври, когато според данните на Министерството на вътрешните работи в страната са протестирали около 565 000 души.