Голям ден за българската музика: Обявяват номинациите за „Грами“, DARA е в битката за четири категории

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Т азгодишните номинации за наградите „Грами“ ще бъдат обявени днес.

След триумфа на DARA на „Евровизия“ с „Бангаранга“ родната изпълнителка и нейният хит са подадени за разглеждане за номинациите на емблематичния приз в четири категории – „Запис на годината“, „Най-добро солово поп изпълнение“, „Песен на годината“ и „Най-добър нов изпълнител“., съобщава NOVA.

Исторически шанс за България: DARA се бори за 4 номинации за „Грами“ 2027

Това обаче не е единствената българска следа в историята на наградите. Една от тях е на церемонията през 1990 година, когато най-престижната музикална награда в света отива при български женски хор, след като албумът „Мистерия на българските гласове, част втора“ печели отличието за най-добър традиционен фолклорен запис.