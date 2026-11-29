П ътува дизелов локомотив, който да помогне за възстановяване на прекъснатата контактна мрежа и пътниците да могат да бъдат извозени в двете посоки - София и Варна. Това обяви Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията, на извънреден брифинг в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Министър Пеев заяви, че от БДЖ незабавно са поискали от автобусни компании помощ за извозване на пътниците, но е било отказано поради сложната обстановка и трудния достъп до гарите.

Той опроверга появилата се в публичното пространство информация за бедстващи пътници. По негова информация влаковете престояват на гарите Елисейна и Мездра, като и към двете е подадено напрежение и във влаковете е осигурено захранване.

"Няма бедстващи пътници заради усложнената снежна обстановка и лошите метеорологични условия", съобщи по-рано на брифинг и директорът на дирекция „Управление на движението на влаковете и капацитета“ в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) Пламен Добрев.

"Снегът и падналите дървета затрудняват железопътния транспорт. Обстановката е сложна, но очакваме да се нормализира до обяд", посочи той.

Най-критична е ситуацията в участъка между гарите Елисейна и Мездра, където движението е преустановено от 3:10 ч. по двата коловоза на направлението София – Варна. Във връзка с престоя на влак с около 200 пътници на гара Елисейна Добрев обясни, че хората са останали във вагоните, където е имало напрежение от локомотива и съответно отопление.

Директорът на НКЖИ Пламен Добрев Източник: БТА

В момента се организира осигуряването на топли напитки и храна за пътниците. На гарата е имало и вода. От НКЖИ са потърсили съдействие от автобусна фирма за осигуряване на алтернативен транспорт, но превозът е бил отказан заради неразчистените пътища и усложнената пътна обстановка.

Вечерният бърз влак от София за Варна не е дерайлирал и вече пътува към Мездра, уточни Добрев. По думите му влак е потеглил от Мездра в 9:15 ч., но отново е спрял, след като контактната мрежа е била съборена. Два екипа са работили през цялата нощ в района, за да разчистят железния път от паднали дървета и натрупан сняг и да осигурят преминаването на влаковете.

В момента е спряно движението и в участъка между гара „Ботев“ и Калофер, където също има паднало дърво. То се разчиства, за да може бързият влак № 3620 от Бургас за София да продължи пътуването си.

Преустановено е движението и между гарите Оризово и Свобода заради множество паднали дървета.

Заради технически проблем в района на гара София пристигащите и заминаващите влакове се движат със закъснение. Закъснения има и по направлението Перник – София.

Към момента има спрени и отменени влакове. Всички екипи на НКЖИ са на терен, включително служителите, които отговарят за контактната мрежа, и екипите по поддръжката.

„Няма апокалипсис на релсите, но снегът, непрестанният снеговалеж и силният вятър събарят дървета, които падат върху контактната мрежа и железния път. НКЖИ разполага с необходимия ресурс, но има и затруднения с хората. Въпреки това се прави необходимото, за да се осигури нормалното движение на влаковете“, каза Пламен Добрев.