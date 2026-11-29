Виктория, Юлия, Боян и Стиван ще се борят за оцеляването си в “Игри на волята”

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Р екордьорката по оцеляване в осмия сезон на „Игри на волята“ Виктория гостува на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Участничката разкрива непозната страна от себе си и говори открито за любовния си живот, изневерите, ревността и отношенията с мъжа до себе си.

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Виктория признава, че е изневерявала, и отговаря на провокативния въпрос дали една жена може да обича двама мъже едновременно. Съжалява ли за постъпката си и би ли я повторила, ако можеше да върне времето назад? В разговора е засегната и темата за нейна близка приятелка, която е флиртувала с половинката ѝ.

Пред Симона Ръждавичка, известна като Генерал Ръждавичка, Виктория разказва и за настоящия си партньор. Двамата живеят заедно, но тя предпочита да пази връзката им далеч от публичното пространство. Защо не показва мъжа до себе си, получавала ли е предложение за брак и готова ли е за следващата голяма стъпка в отношенията им?

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В епизода Симона Ръждавичка задава въпроси и за емоционалните бариери на Виктория, страховете ѝ, самотата и трудностите да показва слабост пред останалите. Разговорът разкрива какво стои зад усмивката на една от най-лъчезарните участнички в „Игри на волята“.

Бившата състезателка по спортно ориентиране разказва и за спортната си кариера, гордостта да представя България и жертвите, които е правила в името на спорта. Днес Виктория работи в сферата на счетоводството, а разговорът за професионалния ѝ път преминава и през темите за заплатите, личните финанси и ролята на парите в една връзка.

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Виктория прави равносметка и на участието си в „Игри на волята“, коментира рекорда си по оцеляване, отношенията си с Иван и емоциите му към Жасмина. Успял ли е чаровникът на племената да очарова и нея, искрени ли са отношенията между Марио и Юлия и кой заслужава голямата победа?

Отговорите - в новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .