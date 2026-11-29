Италия обмисля да предостави на Украйна по-старите си изтребители Eurofighter Typhoon Tranche 1, но засега няма потвърдено споразумение.

Самолетите имат остаряла авионика и ограничения при интегрирането на съвременно въоръжение, включително ракетите Meteor.

Реалната им полза за Украйна ще зависи от техническото им състояние, наличните ракети и осигуряването на поддръжка.

Големият проблем с изтребителите за Украйна

Най-старите италиански изтребители Eurofighter Typhoon може да получат втори живот в Украйна, но тези самолети имат някои съществени ограничения. Докато Киев проучва възможността да придобие изтегляните от въоръжение изтребители, остарялата им електроника, съвместимостта с ракетите и оставащият им експлоатационен ресурс повдигат важни въпроси за реалните им бойни възможности. Това посочва Влад Литнарович за UNITED24 Media .

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Ето какво още пише той:

Самолетите, които се обсъждат, принадлежат към серията Tranche 1, първото производствено поколение на европейския многоцелеви изтребител.

Въпреки че тези машини все още са боеспособни, остарялата им авионика и ограничената история на модернизацията им могат да усложнят въвеждането им на въоръжение в Украйна.

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Защо Италия извежда от експлоатация първите си Eurofighter-и

Италианските Eurofighter-и от серията Tranche 1 разполагат с по-стари бордови електронни системи и са натрупали значителен брой летателни часове, откакто са постъпили на въоръжение.

Италианските военновъздушни сили не планират цялостна модернизация на тези самолети заради оставащия им експлоатационен ресурс и високата цена на обновяването.

За разлика от по-късните изтребители Tranche 2 и Tranche 3, най-ранните машини са получили само ограничени подобрения през годините на експлоатация.

Watch the Italian Eurofighter F-2000A Typhoon, the world’s most advanced swing-role combat aircraft, in action at RIAT24! 🇮🇹 Pilot Raffaele Odesco showcases its phenomenal agility, interoperability, and flexibility. https://t.co/5fMBgXW2In — Royal International Air Tattoo (@airtattoo) January 23, 2025

С постъпването на по-нови Eurofighter-и на въоръжение във италианските военновъздушни сили усилията за поддръжка и модернизация на флота от Tranche 1 все повече се съсредоточават върху запазването на летателната годност на самолетите, а не върху същественото разширяване на бойните им възможности.

Сега Италия обмисля дали тези по-стари изтребители могат да бъдат прехвърлени на Украйна, докато постепенно се извеждат от състава на собствените ѝ военновъздушни сили.

Инфографика за Eurofighter Typhoon, представяща ключови технически характеристики на самолета. Източник: Getty Images/UNITED24 Media

Точният брой самолети, поискани от Киев, остава неизвестен, както и броят на машините, които Италия в крайна сметка възнамерява да изведе от експлоатация.

Италия използва Eurofighter Typhoon от 2000-те години, като получава първия си сериен самолет на 16 март 2004 г.

Първоначално страната поръчва 28 изтребителя Tranche 1. Според документ на италианския Сенат, публикуван през декември 2024 г., към този момент 26 от тях все още са били на въоръжение, а един самолет е бил загубен при катастрофа през септември 2017 г.

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Какво въоръжение могат да носят украинските Eurofighter-и?

Един от основните въпроси при евентуалното прехвърляне е съвместимостта на ранните италиански Eurofighter Typhoon с различните видове въоръжение.

Първоначално самолетите са проектирани предимно за завоюване на превъзходство във въздуха и прехват на вражески летателни апарати, въпреки че впоследствие платформата Eurofighter придобива и възможности за нанасяне на удари по наземни цели.

Ранните версии са оборудвани с многофункционалния радар CAPTOR с механично сканиране, инфрачервената система за откриване и проследяване PIRATE и комплекса от средства за защита DASS.

The Eurofighter Typhoon relies on the "Praetorian" integrated defensive aids subsystem, developed by the EuroDASS consortium. This system combines state-of-the-art EW technologies, enabling pilots to detect and assess threats in real time and maintain situational awareness. https://t.co/1womyedpl7 — Valhalla (@ELMObrokenWings) November 21, 2026

DASS осигурява откриване на радарни заплахи, предупреждения за ракетни атаки и средства за радиоелектронно противодействие, предназначени да защитават самолета по време на бойни операции.

За въздушни боеве Eurofighter Typhoon може да използва американските ракети със среден обсег AIM-120 AMRAAM и ракетите с малък обсег AIM-9 Sidewinder.

В зависимост от конфигурацията на самолета и интегрираното въоръжение платформата може да носи също ракетите IRIS-T, ASRAAM и ракетите за въздушен бой с голям обсег Meteor.

Наличието на тези оръжия обаче се различава значително между отделните варианти на Eurofighter, което прави конкретната конфигурация на всеки самолет, евентуално прехвърлен на Украйна, особено важна.

Италия приема ракетите Meteor на въоръжение през 2020 г., но интегрирането им във флота от Eurofighter-и отнема още няколко години.

Работата по адаптирането на ракетите за италианските изтребители EF-2000A започва през октомври 2023 г. За пълното им оперативно интегриране е необходима софтуерната модернизация P2Eb, която позволява поразяване на цели на голямо разстояние и актуализиране на траекторията на полета на ракетите чрез канала за обмен на данни Link 16.

През март 2025 г. италианските военновъздушни сили завършват втория етап от оперативните изпитания на Meteor.

Два месеца по-късно Италия за първи път изпраща Eurofighter-и, въоръжени с ракети Meteor, в рамките на мисията на НАТО за усилено патрулиране във въздушното пространство (Enhanced Air Policing) в Румъния.

Преди въвеждането на Meteor италианските Eurofighter-и разчитат на американските ракети AIM-120C-5 за въздушни боеве на средни разстояния.

Интегрирането на Meteor в модернизираните италиански Eurofighter-и обаче не означава, че по-старите самолети Tranche 1, които потенциално могат да бъдат предоставени на Украйна, разполагат със същата възможност.

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Могат ли по-старите Eurofighter-и все още да бъдат полезни на Украйна?

Eurofighter Typhoon е европейски многоцелеви изтребител от четвърто поколение, разработен съвместно от Великобритания, Германия, Италия и Испания.

Макар първоначално да е проектиран за завоюване на превъзходство във въздуха и прехват на въздушни цели, впоследствие самолетът се превръща в платформа, способна да изпълнява както задачи „въздух-въздух“, така и „въздух-земя“.

Въпреки възрастта си ранните серийни Eurofighter Typhoon остават сравнително модерни бойни самолети в сравнение с други изтребители, разработени и въведени на въоръжение през 2000-те години.

Италия и Великобритания постепенно се насочват към извеждането от експлоатация на най-ранните варианти на Eurofighter, но това не означава непременно, че самолетите са изчерпали потенциала си за по-нататъшна служба във други държави.

При подходяща поддръжка, логистично осигуряване и съвместимо въоръжение изтребителите Tranche 1 биха могли да продължат да служат във военновъздушните сили на друга страна.

В някои отношения възможностите им остават сравними с тези на други бойни самолети, въведени през същия период, въпреки че по-късните модели Eurofighter предлагат значителни подобрения в авиониката и интегрирането на въоръжението.

За Украйна евентуалното придобиване би осигурило още един източник на изтребители, но практическата им стойност ще зависи от техническото им състояние, наличното въоръжение и необходимата поддръжка, за да останат в експлоатация.

Засега Италия само обмисля възможността за прехвърляне и няма обявено потвърдено споразумение за доставка или окончателен брой самолети.

По-рано се появиха съобщения, че европейски правителства водят разговори с Пентагона за евентуално прехвърляне на Украйна на изтребители F-16 от Националната гвардия на САЩ. Целта е Киев да получи допълнителни самолети за прехват на все по-широкото използване от Русия на реактивни ударни дронове.