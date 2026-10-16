Исторически шанс за България: DARA се бори за 4 номинации за „Грами“ 2027

Б ългарската поп звезда Дарина Йотова – DARA подаде кандидатура за участие в надпреварата за най-престижните отличия в световната музикална индустрия – наградите „Грами“ 2027, съобщиха източници на NOVA.

Певицата е предложена за разглеждане в една от най-важните категории за престижните статуетки – „Най-добър нов изпълнител“ (Best New Artist). Хитовото ѝ парче Bangaranga е вдигнато в летвата на селекцията в още три основни направления, включително „Запис на годината“ (Record of the Year), „Песен на годината“ (Song of the Year) и „Най-добро поп солово изпълнение“ (Best Pop Solo Performance).

Свободната и енергична композиция Bangaranga бе създадена от DARA в съавторство с международен авторски екип. Парчето бе избрано безапелационно за български представител след национална селекция, получавайки най-високата подкрепа както от професионалното жури, така и от публиката. Благодарение на този проект България се завърна на сцената на „Евровизия“ след тригодишно отсъствие и завоюва първата си историческа победа в международния конкурс, което превърна Бургас в домакин на изданието за 2027 г.

Успехът на DARA продължава традицията на българско присъствие и признание от страна на Американската звукозаписна академия. Още през 1990 г. световноизвестният хор „Мистерията на българските гласове“ спечели награда „Грами“ за албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume 2, а през същата година рок групата ФСБ бе отличена за аранжимента и продукцията си на световноизвестния латинохит Cielito Lindo. Преди четири години композиторката Пенка Кунева също записа името си сред признатите от Академията български автори с участието си в отличения албум Women Warriors: The Voices of Change.