М адона има нов повод за празнуване - триумфално завръщане в надпреварата за наградите „Грами“ след 16-годишно прекъсване, придружено от емоционално обяснение в любов към нейните почитатели, пише People.

Във вторник, 17 ноември, 68-годишната икона реагира в Instagram на четирите си номинации за наградите „Грами“ 2027, които бележат първото ѝ признание от Академията от 2010 г. насам. „Входящо любовно писмо… 📩❤️“, написа певицата под публикацията си.

„Танцът е скритият език на душата“

В специално видео с текст върху розова статуетка „Грами“, Мадона разсъждава върху смисъла на последния си албум Confessions II, който излезе на 3 юли, и връзката, която музиката ѝ създава с публиката.

„Танцът е скритият език на душата. Когато създавах Confessions II със Стюарт Прайс, целта ни беше не просто да накараме хората да танцуват, а да намерим връзка с другите човешки същества. Ако разказването на истории е начинът, по който намираме пътя обратно към себе си, то танцът е начинът, по който стигаме дотам“, сподели Кралицата на попа.

Madonna Calls Dance ‘The Hidden Language of the Soul’ in 2027 Grammy Nomination ‘Love Letter’ https://t.co/npKcdGlpcs — billboard (@billboard) November 17, 2026

Тя не пропусна да благодари на всички продуценти, автори и артисти, работили по проекта, но най-вече на феновете си за подкрепата от самото начало: „Благодаря ви, че споделяте това свещено пространство с мен. Толкова съм благодарна на всички вас“.

Най-силното ѝ представяне от края на 90-те

Мадона получи номинации в категориите за най-добър денс/електронен албум (Confessions II), най-добър денс/електронен запис („I Feel So Free“), най-добър денс-поп запис („Danceteria“), както и за най-добро поп изпълнение на дует или група за песента „Bring Your Love“ – съвместния ѝ проект с младата звезда Сабрина Карпентър.

Това е най-силното представяне на Мадона с един албум от 1999 г. насам, когато Ray of Light ѝ донесе пет номинации. С новите отличия общият брой на номинациите за „Грами“ в кариерата ѝ достига 32, като до момента тя е печелила престижната статуетка седем пъти. Успехът е още по-сладък, тъй като Confessions II отново я събра с продуцента Стюарт Прайс - създателя на култовия ѝ хит албум от 2005 г. Confessions on a Dance Floor.

69-ата годишна церемония по връчването на наградите „Грами“ ще се състои на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис.