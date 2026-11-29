„Всеки млад човек трябва да има амбиции и да бъде отговорен както за себе си, така и за обществото и за страната си“. С тези думи министър-председателят и председател на „Прогресивна България“ Румен Радев се обърна към участниците в семинар на новоучредения Национален младежки съвет на партията. Форумът се провежда в Банско и събра 250 младежи от цялата страна.

В събитието участваха още председателят на Народното събрание и заместник-председател на „Прогресивна България“ Михаела Доцова, председателят на парламентарната група на партията Петър Витанов, народният представител Емине Гюлестан, вицепремиерът Иво Христов и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Румен Радев заяви, че присъствието на младите хора му вдъхва сила, енергия и кураж. Той подчерта, че е важно да се чуе каква България искат те и как според тях може да бъде постигната.

„Следващият въпрос е как заедно да постигнем тази България, за която младите хора мечтаят. Радвам се, че вече има хора, които ясно осъзнават, че пътят не е в личното благополучие. След като сте тук и имате амбицията, интереса и решителността, това означава, че сте прозрели най-важната истина - че може да има успех в страната ни и вие да искате да живеете в нея, само ако вложите и обедините вашата младежка енергия в общата идея как да направим България много по-добро място за живеене, много по-уютен дом за всички нас“, заяви премиерът.

Той коментира и избора, пред който според него са изправени младите хора - дали да останат в България, или да потърсят професионална реализация в чужбина.

„Сигурен съм, че като успешни млади хора ви е минавала мисълта как да продължите - или да напуснете страната, или да останете и да се борите. Защото най-голямото съперничество, най-голямата борба, която се води в света, не е за ресурси, не е за редки метали, не е за изкуствения интелект, не е за петрол. Тя вече е за най-важния капитал - младите таланти“, каза Радев.

По думите му конкуренцията за млади и квалифицирани кадри в света се засилва, а развитието на изкуствения интелект ще изисква все повече енергия, знания и човешки потенциал.

„Той ще се диктува от изкуствения интелект и всички негови бъдещи производни. А те искат енергия, искат таланти. Искат млади хора с въображение, със знания, с амбиция и със силата да постигат своите мечти. Така че вие сте безценен капитал“, заяви министър-председателят.

Радев призова младите хора да търсят възможности за реализация в България и посочи, че приносът към развитието на страната може да бъде източник на удовлетворение.

„Успешните млади хора в България сте подложени на това изкушение - да отидете там, където именно този капитал е силно търсен. Но мога да ви уверя, че най-важното е един ден оставайки в България вие да кажете: „Аз допринесох за развитието на своята родина“. Няма по-голямо удовлетворение от това и се радвам, че сте тук, осъзнали тази задача и своята роля в нея“, каза той.

Премиерът подчерта, че задача на правителството е да създаде условия младите хора да развиват потенциала си в България.