Какво се е случило между Жасмина и Иван зад затворените врати на Резиденцията?

Виктория, Юлия, Боян и Стиван ще се борят за оцеляването си в “Игри на волята”

С тиван от осмия сезон на „Игри на волята“ гостува на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. В разговора той разказва за живота си в САЩ, разликите между България и Америка, личните си преживявания зад граница и участието си в екстремното риалити.

Брокерът Стиван Добрев отпадна от “Игри на волята”

Израсналият в Америка Стиван прави сравнение между стандарта на живот от двете страни на Океана. Като брокер на недвижими имоти в Чикаго той говори за възнагражденията, разходите и цените в града, както и за възможностите, които доходите в САЩ дават на човек. Разказва и за многобройната българска общност там, както и за нещата, които не може да намери в Америка, но открива в България.

Зад представата за американската мечта обаче стои и по-трудната страна на живота в чужбина. Пред Симона Ръждавичка Стиван споделя за самотата, разстоянието от близките и предизвикателствата при адаптацията към друга култура. Той разказва и за моментите, в които най-силно усеща липсата на дома и семейството си.

„Българинът казва „Аз съм най-великият“, а американецът - „Аз ще СТАНА!“: Трейдърът Стиван в „Игри на волята“

Една от най-емоционалните теми в разговора е загубата на баба му, с която е бил изключително близък. Стиван се връща към общите им спомени и разказва за важната роля, която тя е имала в живота му.

Участникът прави равносметка и на представянето си в „Игри на волята“. Той коментира отношенията си с Марио и Йоана, конфликтите със Симона и причините, поради които не е успял да разгърне социалната си игра в предаването.

Колко се печели в Ню Йорк? Матей от „Игри на волята“ сравнява живота в САЩ и България

В епизода не липсват и забавни моменти. Сред тях е споменът на Стиван за импровизираното ревю на Пепи, което остава един от по-необичайните епизоди от преживяването му в риалитито.

Велизар от „Игри на волята“ разкри болезнени подробности от детството си

Къде се живее по-добре - в България или в Америка, каква е цената на живота далеч от семейството и кой според Стиван заслужава да спечели „Игри на волята“? Отговорите – в новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .