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Стиван от „Игри на волята“ за живота в Америка и пропуснатите възможности на Арената

Джордан разказва, че е продавал колата си, за да финансира следващите си песни.

По думите му парите от участията му били прибирани и той оставал без средства.

След труден период и напускане на България певецът вече разпродава най-голямата зала у нас за по-малко от 24 часа.

В интервюто пред Мон Дьо той говори за славата, личните си грешки, изневярата и желанието си да стане баща.

„Много хора не вярваха, че аз имам качествата да стана звезда“. Това признава певецът Джордан в интервю за Мариян Станков - Мон Дьо в „Храмът на историите“.

Източник: Стопкадър

Преди 20 години едно момче излиза на сцената с глас, който никой не оспорва, и с мечта, в която малцина вярват. Зад историята на Джордан обаче стои и друг сюжет - за парите, властта и жестоките правила в попфолк индустрията.

„Всичко, каквото изкарвах, ми го прибираха. Аз оставах без пари. Аз съм си продавал колата, за да мога да си финансирам следващата песен. И съм ходил с ръждясалия стар бус на баща ми на участие. Крил съм се. Напуснах държавата ни, защото нямах друг избор“, разказва певецът.

Две десетилетия след началото на кариерата си Джордан е на път да отбележи един от най-големите си професионални успехи. Той разпродаде най-голямата зала в България за по-малко от 24 часа.

Певецът има и собствено обяснение за пътя си към успеха. Вярва, че Бог го е лишавал от голямата слава, докато не е бил достатъчно зрял, за да я понесе.

Източник: Стопкадър

В разговора с Мон Дьо двамата обсъждат тази негова теория, личните му прегрешения, изневярата и желанието му да стане баща.

В един от емоционалните моменти на интервюто мениджърът на Джордан се разплаква. Той е сред малкото хора, станали свидетели на цялата история на певеца. И вероятно е един от малкото в залата на предстоящия му концерт, за които двадесетте хиляди аплодиращи души няма да бъдат най-впечатляващата част от нея.