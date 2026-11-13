Триумф на Росалия: Испанската звезда грабна 6 награди „Латински Грами“ в Лас Вегас

С ъс забележително изпълнение на своите хитове, Росалия откри бляскавата музикална вечер, на която беше подкрепена от своята приятелка - френския модел Лоли Баия.

„Една жена вече не е за бижута“

Влизайки в ролята на фаворит на вечерта, Росалия беше близо до пълен триумф, печелейки шест от най-престижните категории, сред които за най-добър албум за Lux и най-добра песен за сингъла La perla.

Получавайки отличието за песен на годината от ръцете на Лила Даунс, певицата сподели емоционално послание към всички, които не са вярвали в нея: „За всички хора, които ми казаха, че не струвам или че музиката ми е твърде странна - благодарение на това, че хич не ги слушах, сега печеля тази награда!“

Тя разкри, че парчето La perla е вдъхновено от легендарната мексиканска изпълнителка Пакита ла дел Барио, починала през февруари 2025 г. На финала на речта си Росалия отправи вдъхновяващо послание към жените: „За всички, които са срещали някога по някоя „перла“ – дано животът ви е пазил диамант, защото една жена вече не е за бижута“.

👑✨Rosalía, reina absoluta de los Latin Grammy 2026. La artista se llevó 6 galardones a casa, entre ellos el mejor álbum por ‘LUX’ 📀 y mejor canción por ‘La Perla’ 🎶. “Para todas las personas que me dijeron que no valía, gracias”. Todos los detalles de su discurso aquí 👉 https://t.co/0TssB227ne #rosalia #LUX #laperla #latingrammy2026 — Revista ¡HOLA! (@hola) November 13, 2026

Емоционално обръщение към Хуанес и нов скок в кариерата

Сълзи се появиха в очите на певицата, когато тя отново излезе на сцената – този път, за да получи приза за най-добър албум на годината (Lux) лично от музиканта Хуанес. Росалия с вълнение си спомни как в началото на кариерата си е пеела пред едва 100 души в малка зала в Мадрид, а Хуанес е бил сред първите подкрепили я артисти.

Описвайки творческия си път, тя сподели: „Ако „El mal querer“ беше сън, а „Motomami“ – залог, то „Lux“ за мен беше скок в пустотата. Знам, че имам още много да уча и вероятно все още не съм направила най-добрия си албум, но знам, че имам всичко необходимо, за да бъда най-добрата“.

Певицата завърши речта си с послание за надежда във време на изпитания: „Кръстихме албума Lux, защото на латински това означава светлина. Повече светлина в света, дано“.

Успех и за други испански изпълнители

Освен триумфа на Росалия, галата в Лас Вегас донесе успехи и за други звездни имена от Испания: