Обявиха номинациите за наградите „Грами“ 2027, DARA извън списъка

Н оминациите за 69-ите награди "Грами" бяха обявени в понеделник, като ново поколение жени музиканти оглави списъка с отличените, но големи икони като Пол Маккартни, Мадона, "Ролинг Стоунс" и покойната Доли Партън също получиха сериозно признание, предава CNN.
Българската певица DARA и нейният хит "Bangaranga" обаче не успяха да намерят място сред номинираните. Въпреки че песента, с която тя спечели "Евровизия 2026", беше подадена за разглеждане в четири категории ("Запис на годината", "Песен на годината", "Най-добро поп соло изпълнение" и "Най-добър нов изпълнител"), изпълнителката остана извън окончателния списък на Американската звукозаписна академия.
Исторически шанс за България: DARA се бори за 4 номинации за „Грами“ 2027
Британската певица и автор на песни Raye се превърна в най-номинирания изпълнител тази година, събирайки 11 номинации, а испанската изпълнителка Росалия и кънтри звездата Ела Лангли не останаха много по-назад с респективно девет и седем номинации.
Миранда Ламбърт, Оливия Родриго и Фийби Бриджърс получиха по седем номинации, докато Бруно Марс, Леон Томас и Оливия Дийн (носителка на приза за най-добър нов изпълнител от миналата година) получиха по шест.
Кой друг влезе в историята?
Бионсе, която записа зашеметяващата 100-тна номинация за "Грами". Вече най-номинираният артист в историята на наградите, Кралица Би получи последното си отличие за песента "Morning Dew (Donk)" в категорията за най-добро ар енд би соло изпълнение.
Тазгодишната церемония ще се излъчва на живо по телевизия ABC и ще се предава едновременно в стрийминг платформите Hulu и Disney+ от зала "Crypto.com Арена" в Лос Анджелис на 7 февруари.
Подборка от номинациите можете да видите по-долу. Пълният списък с номинираните може да бъде намерен на уебсайта на Звукозаписната академия.
Raye leads the 2027 Grammy Awards nominees with 11, tying a record set by Beyoncé. https://t.co/dpqPcwzKcP— The Associated Press (@AP) November 16, 2026
АЛБУМ НА ГОДИНАТА
- "Lost Weekend" - Фийби Бриджърс
- "The Art of Loving" - Оливия Дийн
- "Dandelion" - Ела Лангли
- "The Romantic" - Бруно Марс
- "This Music May Contain Hope." - Raye
- "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" - Оливия Родриго
- "Lux" - Росалия
- "The Life of a Showgirl" - Тейлър Суифт
ПЕСЕН НА ГОДИНАТА
- "Berghain" (Росалия, Бьорк, Ив Тюмор)
- "Choosin’ Texas" (Ела Лангли)
- "The Cure" (Оливия Родриго)
- "Hate That I Made You Love Me" (Ариана Гранде)
- "I Knew It, I Knew You (From ‘Toy Story 5’)" (Тейлър Суифт)
- "Man I Need" (Оливия Дийн)
- "Risk It All" (Бруно Марс)
- "Where Is My Husband!" (Raye)
ЗАПИС НА ГОДИНАТА
- "Man I Need" - Оливия Дийн
- "Choosin’ Texas" - Ела Лангли
- "I Just Might" - Бруно Марс
- "Where Is My Husband!" - Raye
- "The Cure" - Оливия Родриго
- "Berghain" - Росалия, Бьорк, Ив Тюмор
- "The Fate of Ophelia" - Тейлър Суифт
- "Dracula" - Тейм Импала, Джени
НАЙ-ДОБЪР НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛ
- Анжин дьо Поатрин
- Geese
- Ела Лангли
- Slayyyter
- Сиена Спиро
- Дон Толивър
- Реми Улф
- The Womack Sisters
НАЙ-ДОБРО ПОП СОЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- "Man I Need" - Оливия Дийн
- "Risk it All" - Бруно Марс
- "Where is My Husband!" - Raye
- "The Cure" - Оливия Родриго
- "Sauvignon Blanc" - Росалия
НАЙ-ДОБРО ПОП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДУЕТ ИЛИ ГРУПА
- "Runway" - Лейди Гага, Doechii
- "Bring Your Love" - Мадона, Сабрина Карпентър
- "Click Clack Symphony." - Raye, Ханс Цимер
- "The Life of a Showgirl" - Тейлър Суифт, Сабрина Карпентър
- "Dracula" - Тейм Импала, Джени
НАЙ-ДОБЪР РАП АЛБУМ
- "Dillagence II" - Бъста Раймс, Джей Дила
- "Am I the Drama?" - Карди Би
- "God Gotta Afro & Gold Hoops" - Рапсоди
- "Octane" - Дон Толивър
- "Everything is a Lot." - Уейл
- "Bully - Deluxe" - Кание Уест (Йе)
НАЙ-ДОБРО РАП ИЗПЪЛНЕНИЕ
- "Good Flirts" - Бейби Кийм с участието на Кендрик Ламар и Момо Бойд
- "Erritime" - Карди Би
- "Run It Back" - De La Soul с участието на Нас
- "Let ’Em Know" - Ти Ай
- "Body" - Дон Толивър
НАЙ-ДОБЪР ТРАДИЦИОНЕН КЪНТРИ АЛБУМ
- "Clovis" - Чарли Крокет
- "50 Years from Home: Down at the Borderline" - Винс Гил
- "Banks of the Trinity" - Коди Джонсън
- "Workin’ Man: Willie Sings Merle" - Уили Нелсън
- "Once Upon a Second Time Around" - Чарли Уоршам
НАЙ-ДОБРО КЪНТРИ СОЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- "The Whole World" - Винс Гил
- "Choosin’ Texas" - Ела Лангли
- "Dry Spell" - Кейси МъсгRayeвс
- "Can’t Sit Still" - Лейни Уилсън
- "Gary" - Стивън Уилсън-младши
НАЙ-ДОБЪР РОК АЛБУМ
- "Vol. II" - Анжин дьо Поатрин
- "Your Favorite Toy" - Фу Файтърс
- "The Wow! Signal" - Мюз
- "Foreign Tongues" - Ролинг Стоунс
- "Frozen Charlotte" - Джак Уайт
НАЙ-ДОБРО РОК ИЗПЪЛНЕНИЕ
- "Sarniezz" - Анжин дьо Поатрин
- "Lost Boys" - Фийби Бриджърс
- "Trinidad" - Geese
- "What’s Wrong with Me" - Оливия Родриго, Робърт Смит
- "In the Stars" - Ролинг Стоунс
НАЙ-ДОБЪР АР ЕНД БИ АЛБУМ
- "Brown (The Chocolate Edition)" - Крис Браун
- "When the City Sleeps" - Алекс Айсли
- "Kehlani" - Келани
- "Saturday Night" - Пи Джей Мортън
- "To Whom It May Concern" - Джил Скот
НАЙ-ДОБРО АР ЕНД БИ СОЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- "Morning Dew Donk" - Бионсе
- "Out The Window" - Келани
- "Let Me" - Виктория Моне
- "Pressha" - Джил Скот
- "What You Need" - Темс
НАЙ-ДОБРО АЗИАТСКО ПОП МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- "Sunset Kiss" - Бейбиметъл, Полифия
- "Unang Kilig" - Бини
- "Bang Bang" - Айв
- "404 (New Era)" - Киикии
- "Yes" - Лиса
- "Visa" - Ес Би 19