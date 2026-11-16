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Обявиха номинациите за наградите „Грами“ 2027, DARA извън списъка

Raye оглави номинациите за 69-ите награди "Грами" с 11 отличия, а Бионсе постави рекорд със своята 100-тна номинация. Въпреки големите очаквания след успеха на "Евровизия", българската звезда DARA и хитът ѝ "Bangaranga" не попаднаха в окончателния списък

Обновена преди 1 час / 16 ноември 2026, 16:05
Обявиха номинациите за наградите „Грами“ 2027, DARA извън списъка
Източник: Getty Images

Н оминациите за 69-ите награди "Грами" бяха обявени в понеделник, като ново поколение жени музиканти оглави списъка с отличените, но големи икони като Пол Маккартни, Мадона, "Ролинг Стоунс" и покойната Доли Партън също получиха сериозно признание, предава CNN.

Българската певица DARA и нейният хит "Bangaranga" обаче не успяха да намерят място сред номинираните. Въпреки че песента, с която тя спечели "Евровизия 2026", беше подадена за разглеждане в четири категории ("Запис на годината", "Песен на годината", "Най-добро поп соло изпълнение" и "Най-добър нов изпълнител"), изпълнителката остана извън окончателния списък на Американската звукозаписна академия.

Исторически шанс за България: DARA се бори за 4 номинации за „Грами“ 2027

Британската певица и автор на песни Raye се превърна в най-номинирания изпълнител тази година, събирайки 11 номинации, а испанската изпълнителка Росалия и кънтри звездата Ела Лангли не останаха много по-назад с респективно девет и седем номинации.

Миранда Ламбърт, Оливия Родриго и Фийби Бриджърс получиха по седем номинации, докато Бруно Марс, Леон Томас и Оливия Дийн (носителка на приза за най-добър нов изпълнител от миналата година) получиха по шест.

Кой друг влезе в историята?

Бионсе, която записа зашеметяващата 100-тна номинация за "Грами". Вече най-номинираният артист в историята на наградите, Кралица Би получи последното си отличие за песента "Morning Dew (Donk)" в категорията за най-добро ар енд би соло изпълнение.

Тазгодишната церемония ще се излъчва на живо по телевизия ABC и ще се предава едновременно в стрийминг платформите Hulu и Disney+ от зала "Crypto.com Арена" в Лос Анджелис на 7 февруари.

Подборка от номинациите можете да видите по-долу. Пълният списък с номинираните може да бъде намерен на уебсайта на Звукозаписната академия.

АЛБУМ НА ГОДИНАТА

  • "Lost Weekend" - Фийби Бриджърс
  • "The Art of Loving" - Оливия Дийн
  • "Dandelion" - Ела Лангли
  • "The Romantic" - Бруно Марс
  • "This Music May Contain Hope." - Raye
  • "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" - Оливия Родриго
  • "Lux" - Росалия
  • "The Life of a Showgirl" - Тейлър Суифт

ПЕСЕН НА ГОДИНАТА

  • "Berghain" (Росалия, Бьорк, Ив Тюмор)
  • "Choosin’ Texas" (Ела Лангли)
  • "The Cure" (Оливия Родриго)
  • "Hate That I Made You Love Me" (Ариана Гранде)
  • "I Knew It, I Knew You (From ‘Toy Story 5’)" (Тейлър Суифт)
  • "Man I Need" (Оливия Дийн)
  • "Risk It All" (Бруно Марс)
  • "Where Is My Husband!" (Raye)

ЗАПИС НА ГОДИНАТА

  • "Man I Need" - Оливия Дийн
  • "Choosin’ Texas" - Ела Лангли
  • "I Just Might" - Бруно Марс
  • "Where Is My Husband!" - Raye
  • "The Cure" - Оливия Родриго
  • "Berghain" - Росалия, Бьорк, Ив Тюмор
  • "The Fate of Ophelia" - Тейлър Суифт
  • "Dracula" - Тейм Импала, Джени

НАЙ-ДОБЪР НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛ

  • Анжин дьо Поатрин
  • Geese
  • Ела Лангли
  • Slayyyter
  • Сиена Спиро
  • Дон Толивър
  • Реми Улф
  • The Womack Sisters

НАЙ-ДОБРО ПОП СОЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ

  • "Man I Need" - Оливия Дийн
  • "Risk it All" - Бруно Марс
  • "Where is My Husband!" - Raye
  • "The Cure" - Оливия Родриго
  • "Sauvignon Blanc" - Росалия

НАЙ-ДОБРО ПОП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДУЕТ ИЛИ ГРУПА

  • "Runway" - Лейди Гага, Doechii
  • "Bring Your Love" - Мадона, Сабрина Карпентър
  • "Click Clack Symphony." - Raye, Ханс Цимер
  • "The Life of a Showgirl" - Тейлър Суифт, Сабрина Карпентър
  • "Dracula" - Тейм Импала, Джени

НАЙ-ДОБЪР РАП АЛБУМ

  • "Dillagence II" - Бъста Раймс, Джей Дила
  • "Am I the Drama?" - Карди Би
  • "God Gotta Afro & Gold Hoops" - Рапсоди
  • "Octane" - Дон Толивър
  • "Everything is a Lot." - Уейл
  • "Bully - Deluxe" - Кание Уест (Йе)

НАЙ-ДОБРО РАП ИЗПЪЛНЕНИЕ

  • "Good Flirts" - Бейби Кийм с участието на Кендрик Ламар и Момо Бойд
  • "Erritime" - Карди Би
  • "Run It Back" - De La Soul с участието на Нас
  • "Let ’Em Know" - Ти Ай
  • "Body" - Дон Толивър

НАЙ-ДОБЪР ТРАДИЦИОНЕН КЪНТРИ АЛБУМ

  • "Clovis" - Чарли Крокет
  • "50 Years from Home: Down at the Borderline" - Винс Гил
  • "Banks of the Trinity" - Коди Джонсън
  • "Workin’ Man: Willie Sings Merle" - Уили Нелсън
  • "Once Upon a Second Time Around" - Чарли Уоршам

НАЙ-ДОБРО КЪНТРИ СОЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ

  • "The Whole World" - Винс Гил
  • "Choosin’ Texas" - Ела Лангли
  • "Dry Spell" - Кейси МъсгRayeвс
  • "Can’t Sit Still" - Лейни Уилсън
  • "Gary" - Стивън Уилсън-младши

НАЙ-ДОБЪР РОК АЛБУМ

  • "Vol. II" - Анжин дьо Поатрин
  • "Your Favorite Toy" - Фу Файтърс
  • "The Wow! Signal" - Мюз
  • "Foreign Tongues" - Ролинг Стоунс
  • "Frozen Charlotte" - Джак Уайт

НАЙ-ДОБРО РОК ИЗПЪЛНЕНИЕ

  • "Sarniezz" - Анжин дьо Поатрин
  • "Lost Boys" - Фийби Бриджърс
  • "Trinidad" - Geese
  • "What’s Wrong with Me" - Оливия Родриго, Робърт Смит
  • "In the Stars" - Ролинг Стоунс

НАЙ-ДОБЪР АР ЕНД БИ АЛБУМ

  • "Brown (The Chocolate Edition)" - Крис Браун
  • "When the City Sleeps" - Алекс Айсли
  • "Kehlani" - Келани
  • "Saturday Night" - Пи Джей Мортън
  • "To Whom It May Concern" - Джил Скот

НАЙ-ДОБРО АР ЕНД БИ СОЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ

  • "Morning Dew Donk" - Бионсе
  • "Out The Window" - Келани
  • "Let Me" - Виктория Моне
  • "Pressha" - Джил Скот
  • "What You Need" - Темс

НАЙ-ДОБРО АЗИАТСКО ПОП МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

  • "Sunset Kiss" - Бейбиметъл, Полифия
  • "Unang Kilig" - Бини
  • "Bang Bang" - Айв
  • "404 (New Era)" - Киикии
  • "Yes" - Лиса
  • "Visa" - Ес Би 19
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