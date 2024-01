Кои са певците, които ще зарадват феновете си с нови албуми през 2024 г.

Н астъпилата 2024 г. ще бъде интересна за феновете на популярната музика. Нови албуми обещават изпълнители от ранга на пънк легендите "Грийн дей", латино дивата Дженифър Лопес, рокгрупата "Смайл", суперзвездата Лени Кравиц, ар ен би певецът Ъшър, грайм изпълнителят Скепта и много други.

Хип-хоп звездата Кание Уест (Йе) и Тай Дола Сайн ще издадат планирания за миналата година съвместен албум Vultures на 12 януари, съобщи "Билборд". Заглавният сингъл от него излезе през ноември, но предизвика недоумение с антисемитски текст. Заради антисемитски изказвания Кание Уест загуби изгодни договори с "Адидас" и "Гап".

Триото "Грийн дей" ще издаде 14-ия си студиен албум Saviors на 19 януари. Според изявлението им той е "пауър поп, пънк, рок, инди триумф" и засяга разнообразни теми като "болести, война, неравенство, инфлуенсъри, йога уединения..." , съобщи сайтът на наградите "Грами". "Грийн дей" вече издаде първите сингли от него - The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains! и Dilemma.

На 26-и януари ще излезе вторият албум Wall of Eyes на група "Смайл", състояща се от Джони Грийнуд и Том Йорк от "Рейдиохед" и барабаниста Том Скинър. Той се очаква с интерес, след като първият албум на формацията A Light For Attracting Attention получи много ласкави отзиви през 2022 г.

Дженифър Лопес и Ъшър са планирали албумите си за февруари.

Coming Home на Ъшър ще бъде издаден на 11 февруари, за да съвпадне с изявата му в паузата между полувремената на финала на първенството по американски футбол "Супербоул" - най-гледаното шоу по американската телевизия. Деветият студиен албум на ар ен би певеца е дългоочакваното му завръщане. Предишният Hard II Love излезе през 2016 г.

"Вложихме много мисъл и креативност в този нов албум, за да разкажем история, която може да се интерпретира и която ще се свърже с хората по различни начини", каза Ъшър в изявление, публикувано в социалните мрежи.

Дженифър Лопес ще издаде This Is Me… Now на 16 февруари. Той е продължение на This Is Me… Then от 2002 г. Певицата каза пред сп. "Вог", че той е "кулминация" на същността ѝ. В пресрилийз тя го описва като "емоционално, духовно и психологическо пътешествие" през миналите десетилетия. Първият сингъл от него Can’t Get Enough ще излезе на 10 януари.

Британската група "Кайзер чийфс" обеща албум на феновете си за 1 март след продължителна пауза. Предишният Duck излезе през 2019 г. Заглавието на новия студиен албум, осми в кариерата им, е Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album. Първият сингъл от него Feeling Alright , написан в съавторство с Найл Роджърс, излезе през октомври миналата година.

Нови албуми за месец март са обявили Лени Кравиц, Шерил Кроу, Тайла.

Тайла, която направи сензация през миналата година с хита Water, ще издаде първия си албум, който носи нейното име, на 8 март.

Лени Кравиц се завърна след дълга пауза през октомври миналата година със сингъла "TK421". Той обяви, че ще издаде 12-ия си студиен албум Blue Electric Light на 15 март. Легендарният музикант не беше издавал нови записи от албума Raise Vibration през 2018 г.

Evolution на Шерил Кроу ще излезе в продажба на 29 март. През 2018 г. певицата обяви, че няма да издава повече албуми, но явно е променила мнението си.

"Казах, че няма да записвам повече, макар че нямах основание. Тази музика идва от душата ми, надявам се който я чуе, да усети това", обясни Шерил Кроу в изявление. Водещият сингъл от албума Alarm Clock излезе в началото на ноември миналата година.

Нови албуми без конкретни дати за тази година са обещали Дуа Липа, Карди Би, Ариана Гранде, Сиза, Скепта. Феновете на Риана също се надяват тя да издаде нов албум, след като сключи договор за турне с "Лайв нейшън" за 2024/2025 г.

Издаването на албум е сложен творчески процес. Изпълнителите често го отлагат с месеци, дори година, или го пускат изненадващо, без предварителна информация. Знаменитости се завръщат, нови имена се налагат и музиката не остава в застой.