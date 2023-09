Ъшър ще е звездата в шоуто за финала на "Супербоул"

Ъ шър ще бъде водещият изпълнител в шоуто между полувремената на финала на първенството по американски футбол "Супербоул" в Лас Вегас, съобщи АП, позовавайки се на Националната футболна лига в САЩ. Мачът ще се играе на 11 февруари в "Олджайънт Стейдиъм".

Usher will perform at halftime of Super Bowl LVIII in Las Vegas, the NFL announced. pic.twitter.com/uzJPH8siyK — ESPN (@espn) September 24, 2023

"Ъшър е икона, чиито изпълнения са оставили ярка следа в музиката и ние не бихме могли да сме по-развълнувани от възможността той да бъде звезда на шоуто през следващата година", каза в изявление Сет Дудовски, директор на музикалното звено на Националната футболна лига.

Ъшър има 9 хита, достигнали номер 1, и 18, стигнали до челната десетка на класацията на 'Билборд" от 1997 г. досега. 44-годишният изпълнител е осемкратен носител на награда "Грами".

"Участието между полувремената е чест за мен", каза Ъшър. "Не мога да дочакам времето, когато ще представя пред света невиждано до момента в кариерата ми шоу. Благодаря на феновете и на всеки, който помогна за осъществяването на таз възможност", се казва още в изявлението на певеца.

Usher talks about being selected to headline the Super Bowl 🏈 @AppleMusic pic.twitter.com/15nOUdkH3j — Complex Music (@ComplexMusic) September 24, 2023

Ъшър си сътрудничи с някои от най-големите звезди в музиката и без съмнение феновете ще бъдат заинтригувани кой ще се изправи до него по време на шоуто.

"Супербоул" ще отбележи поредното пето партньорство между Националната футболна лига и продуцента Джей Зи. През 2023 г. звезда на шоуто беше Риана. Това беше и първата година със спонсорство от страна на "Епъл мюзик".

Шоуто и мачът ще се излъчват по телевизия Си Би Ес.