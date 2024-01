Бритни Спиърс: Никога няма да се върна в музикалната индустрия

42-годишната певица се обърна към феновете си, написвайки пост в Instagram, за да опровергае последните съобщения в медиите, че записва нов албум, съобщи NewsNow.

"За да сме наясно, повечето новини са глупости! Продължават да твърдят, че се обръщам към случайни хора, за да направя нов албум. Никога няма да се върна в музикалната индустрия!" - публикува звездата.

"Когато пиша, пиша за забавление или пиша текстовете за други хора. За тези от вас, които са прочели книгата ми, има много неща, които не знаете за мен. През последните 2 години съм написал над 20 песни за други хора!!!"

Тя добави: "Аз съм автор на текстове и честно казано, това ми харесва. Хората също така казват, че книгата ми е била издадена без моето одобрение незаконно, а това далеч не е вярно. Чели ли сте новините тези дни? Аз съм толкова обичана и благословена".

Oops!... She won’t do it again!



Britney Spears says in an Instagram post that she's not returning to music industry, adding that she prefers writing songs for other artists. pic.twitter.com/CEQk2pabe2