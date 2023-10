В новия си видеоклип: Лени Кравиц разкрива своята музикална душа и тяло

Л ени Кравиц сподели в Инстаграм откъс от новия си музикален видеоклип, озаглавен TK421. В тийзъра 59-годишният музикант се съблича напълно гол и "покрива мъжествеността си с ръка", пише „Daily Mail“. Хората пишат в коментарите, че са гледали клипа, който трае няколко секунди, "милион пъти".

Таблоидът припомня смущаващия инцидент, когато Лени Кравиц се съблече, разкъсвайки кожените си панталони по време на изпълнение през 2015 г. Музикантът седна рязко с китара в ръце по време на разтърсващо изпълнение на хита си "American Woman" и панталонът му се скъса в областта на слабините, като той не носеше никакво бельо.

Lenny Kravitz is butt naked and loving life in the music video for his new single “TK421.”



