Кание Уест представи нова песен в Дубай, пълна с антисемитски обиди

Н а 26 ноември в Дубай Кание Уест изненадващо изпълни нова песен, съобщи „People”.

46-годишният рапър на песента I Love It се появи на сцената по време на концерта на Lil Durk заедно с Ty Dolla $ign в Blu Dubai, където изпя новата си песен Vultures.

Нощният клуб сподели видео от изпълнението на Уест в Instagram Stories, на което се вижда как музикантът рапира обидни текстове от песента.

Vultures, първото официално издание на Уест след "Hot Shit" с Cardi B и Lil Durk през юли миналата година, първоначално дебютира на 17 ноември по чикагската радиостанция WPWX Power 92 и включва Lil Durk и Ty Dolla $ign, според Billboard.

