„Уморена съм“: Селена Гомес приключва с музиката

С елена Гомес се забавя в правенето на музика и насочва вниманието си към актьорството.

31-годишната актриса и певица разкри кариерата и целите си в ново интервю.

„Чувствам, че имам още един албум в себе си, но вероятно бих избрала актьорството“, каза Гомес в последния епизод на подкаста SmartLess, когато го попитаха за двете ѝ страсти, според Variety.

