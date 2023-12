След 4-годишна пауза: Кейти Пери ще издаде нов албум през 2024 г.

П евицата Кейти Пери ще издаде нов албум през 2024 г. след четиригодишна пауза, съобщи в. "Сън".

Суперзвездата почти е завършила седмия си студиен албум. Включените песни в него са най-личните в кариерата й, каза човек от обкръжението й.

"През последните две години Кейти работи върху най-личния си албум. Тя го прави според собствените си условия и той е доста различен от всичко, което е издавала досега", казва неназованият източник.

Katy Perry Releasing New Album in 2024 And Planning World Tour https://t.co/VdrQQVYy6C