Шоу в центъра на Милано: Джордж и Амал Клуни изпълниха ритуал против уроки

Д ори знаменитостите имат нужда от щипка късмет, а в Милано ритуалът за щастие par excellence е този с бика в галерия „Виктор Емануил II“. Представете си изненадата на минувачите, когато в събота вечер заварили една от най-бляскавите двойки в света – Джордж Клуни и съпругата му Амал, да стъпват върху мозайката за традиционния ритуал против уроки.

Малцината присъстващи – местни жители и туристи – започнали да подканят двойката, тъй като те първоначално стъпвали върху „атрибутите“ на бика и се въртели в грешната посока. Джордж и Амал отговорили с усмивки и благодарности, а когато някои от присъстващите им извикали да се въртят в обратната посока, те се засмели и го направили правилно. Накрая всичко завършило с аплодисменти, преди бодигардовете да ги отведат.

Трикът за залъгване на папараците

Оказва се, че двойката е използвала хитрост, за да се добере до мозайката. Първоначално те симулирали напускане на събитието, на което присъствали, за да разсеят тълпата от папараци пред ресторанта на шеф Крако. След като фотографите се подвели и си тръгнали, десет минути по-късно пред Галерията спрели черни ванове. От един от тях излязъл Джордж с приятел и отишъл да изпълни ритуала. Малко след това той се върнал до вана, за да повика и съпругата си, и двамата се върнали при бика, за да направят обиколките заедно.

По традиция ритуалът се състои в това да поставиш петата си върху гениталиите на бика, изобразен на мозаечния под, и да се завъртиш три пъти около оста си. В миналото се е вярвало, че това носи късмет само ако се направи точно в полунощ на 31 декември, но днес се практикува целогодишно, като общината в Милано редовно реставрира мозайката заради хилядите туристи.

Амал Клуни знае точно какво работи за нея – адвокатката по човешки права отдавна е установила класически, женствен ритъм в облеклото си. Очаквайте блестящи и свръхбляскави рокли от Balmain, Versace и винтидж Galliano за червените килими със съпруга ѝ Джордж, ефирни флорални дрехи за летата край езерото Комо и винаги безупречна прическа, пише Vogue .

Появявайки се на откриването на Omega House по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, Клуни заложи на своя категорично любим силует.

Amal Clooney Wears Strapless Black Tulle Gown on Date With George Clooney https://t.co/oPK05QVNho — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) February 9, 2026

Пристигайки под ръка с Джордж в събота вечер, рожденичката Амал носеше прилепнала черна рокля с деколте тип „сърце“ и пола тип „русалка“, включваща набрана централна цепка и етажи от меки, прозрачни волани, наподобяващи цветя, преливащи в къс шлейф. Що се отнася до аксесоарите, Амал заложи на изчистената визия: гладък черен клъч от смола със златни детайли, дълги висящи обеци от диаманти и злато, златна гривна на китката и черни обувки с остър връх. Джордж, от своя страна, беше координиран с нея в елегантен тъмносин костюм и снежнобяла риза без вратовръзка.

¡George y Amal Clooney en la cena de apertura de la noche de Omega House en Milano Cortina! pic.twitter.com/BMKRmC7qcQ — "TN Todo Noticias" (@Todo_Noticia1) February 9, 2026

Визията ѝ също следваше изпитаната формула: Амал носеше своята кестенява коса с карамелени нюанси в обемна прическа на букли и грим в бронзови тонове.

Отдадеността на Амал Клуни към точно този силует на роклята е впечатляваща. В първата си публична поява за годината на наградите „Златен глобус“ 2026 (нейното първо присъствие на церемонията от десетилетие), тя избра прилепнал, яркочервен римейк на рокля на Balmain от 1957 г. със структурирано деколте тип „сърце“. С богата винтидж колекция от Dior, Saint Laurent и Versace, драматичните, но рафинирани форми преобладават в гардероба ѝ, а Клуни винаги ги носи с елегантна лекота.

Семейство Клуни кацнаха в оживения Милано ден по-рано, точно преди церемонията по откриването. Тогава Клуни прегърна италианския стил, носейки Versace: черна блуза с лодка деколте, мини пола и вълнено палто, съчетани с ефектни ботуши с леопардов принт и чанта Medusa 95.

В свят на хаотични модни цикли, Амал Клуни е открила своята модна формула и се придържа към нея.