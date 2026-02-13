Свят

Украински дронове удариха Волгоградска област, има ранени и щети

Украйна и Русия засилиха ударите с дронове и ракети на фона на това, че мирните преговори, в които САЩ са посредник, не дадоха осезаеми резултати

13 февруари 2026, 09:50
Източник: БТА

У краински дронове са поразили жилищни сгради и промишлени съоръжения в южната руска Волгоградска област, ранявайки няколко души, съобщи регионалният губернатор, предаде Ройтерс.

Украински официални лица заявиха, че Русия е бомбардирала Украйна с дронове и балистични ракети през нощта в четвъртък, нанасяйки още по-големи щети на енергийната й система и оставяйки десетки хиляди хора в столицата Киев и градовете Днипро и Одеса без отопление, електроенергия и вода.

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров заяви в приложението за съобщения Teлеграм, че няколко частни къщи и автомобили са пострадали във Волгоград и съседните райони, а трима души са били откарани в болница.

Той също така заяви, че украински дронове са ударили някои промишлени предприятия в града и областта, без да даде подробности.

Източници от индустрията съобщиха на Ройтерс, че в сряда е преустановил работа нефтопреработвателният завод във Волгоград, собственост на "Лукойл", който представлява около 5% от общия  капацитет за преработка на нефт в Русия, след като е избухнал пожар вследствие на украинска атака с дронове.

