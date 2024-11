27 години след „Титаник“: Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет се събраха отново

Т е никога няма да изоставят приятелството си.

Звездите от "Титаник" Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет се събраха отново във вторник вечерта на прожекцията на новия филм на Уинслет "Лий" в Harmony Gold в Лос Анджелис.

50-годишният Ди Каприо беше водещ на събитието и представи Уинслет на публиката с емоционална реч.

„Кейт, скъпа приятелко. Твоята работа в този филм не е нищо друго освен трансформираща“, каза Ди Каприо във видео, споделено в X (бивш Twitter).

„Продължавам да съм поразен“, продължи той. „Продължавам да се възхищавам на твоята сила, почтеност, талант и страст към всеки един проект, който създаваш. Без повече приказки, един от големите таланти на моето поколение: единствената Кейт Уинслет.”

Докато тълпата аплодираше, Уинслет излезе на сцената и даде на Ди Каприо невинна целувка по устните и сладка прегръдка.

Двамата също си направиха обща снимка пред плакат за новия филм на Уинслет. Актрисата носеше черен блейзър с подходяща горна част, докато Ди Каприо носеше тъмносин блейзър и черна риза.

Уинслет играе журналистката от Втората световна война Лий Милър в биографичния филм, режисиран от Елън Курас.

Създаването на филма отнема осем години и имаше световната си премиера на Международния филмов фестивал в Торонто през септември. Актьорският състав включва още Марион Котияр, Андреа Райзбъроу, Анди Самбърг, Джош О'Конър и Александър Скарсгард.

Уинслет и Ди Каприо са приятели откакто "Титаник" излезе преди 27 години.

