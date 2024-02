Кейт Уинслет: Търпяла съм обиди и унижения заради килограмите си

А ктрисата Кейт Уинслет говори за срама от килограмите си в Холивуд, припомняйки си обидните коментари по неин адрес в началото на кариерата ѝ и отбелязва, че сега случаят не е такъв и младите актриси днес могат да се борят.

В интервю за The Today Show Кейт Уинслет заяви, че когато е била по-млада, е трябвало да полага усилия, за да остане себе си.

"Нещата се промениха - сега младите жени се раждат с правото на глас. Те имат това право, научават се да го пазят и да отстояват себе си. Те знаят, че са важни. Те имат значение за нещо. Това е вълнуващо време за младите актриси".

Kate Winslet gracefully endured criticism about her body in the early days of her career and often had to speak up for herself.



