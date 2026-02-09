Любопитно

Как спортът може да помогне при депресия – научни доказателства

Във всички проучвания е доказано, че упражненията са умерено полезни за лечение на депресия , в сравнение с липсата на лечение

9 февруари 2026, 06:46
С поред нов преглед на предишни проучвания, използването на упражнения за лечение на депресия може да бъде толкова ефективно, колкото терапията или антидепресантите, което потенциално предлага достъпен и персонализиран подход за подобряване на психичното здраве.

Екип, ръководен от изследователи от Университета на Ланкашир във Великобритания, анализира 73 рандомизирани контролирани проучвания, включващи общо почти 5000 възрастни. Проучванията обхващат различни режими на упражнения и лечения на депресия.

Като цяло, данните показват, че упражненията могат да действат като начин за облекчаване на симптомите на депресия, в съответствие с констатациите от някои предишни изследвания.

Резултатите обаче варират до известна степен между отделните хора и между видовете упражнения.

„Нашите открития показват, че упражненията изглеждат като безопасен и достъпен вариант за подпомагане на справянето със симптомите на депресия“, казва Андрю Клег, професор по изследвания в областта на здравните услуги в Университета на Ланкашир. „Това предполага, че упражненията работят добре за някои хора, но не за всички, и е важно да се намерят подходи, които хората са готови и способни да поддържат“.

Във всички проучвания е доказано, че упражненията са умерено полезни за лечение на депресия, в сравнение с липсата на лечение. Това е било горе-долу наравно с психологическата терапия и (с по-малка степен на сигурност) с антидепресантите.

Леките до умерени упражнения изглежда са действали по-добре от по-енергичните, когато става въпрос за облекчаване на симптомите на депресия, установи прегледът. Между 13 и 36 сесии изглежда са идеалният период, въпреки че нито едно от проучванията не е проследявало депресията и упражненията за дълъг период от време.

Имаше някои доказателства в полза на комбинацията от различни видове упражнения, въпреки че нито един вид дейност не се открои като ясен победител. За да донесат ползи упражненията, те трябва да бъдат съобразени с индивидуалните нужди.

„За хората с депресия доказателствата показват, че упражненията могат да предложат подобни краткосрочни ползи на терапията или медикаментите за някои“, казва неврологът Брендън Стъбс от King's College London, който не е участвал в изследването. „Решенията за смяна или комбиниране на подходи трябва да се вземат съвместно с доставчиците на здравни услуги, като се вземат предвид индивидуалните обстоятелства“.

Прегледът се фокусира главно върху структурирани проучвания и макар това да е полезно от гледна точка на изчерпателността на събраните данни, този тип експерименти са склонни да привличат хора, които са естествено по-мотивирани и активни.

Както признават изследователите, е необходима още работа, за да се разгледат различните нива на депресия, различните видове упражнения и хората с различни съществуващи взаимоотношения с поддържането на форма.

Нещо повече, остава изключително важно да се потърси поне някаква професионална помощ за депресия, когато е възможно, тъй като симптомите на депресия понякога могат да бъдат резултат от много други състояния, от дефицит на витамин D до аутизъм.

Разбира се, упражненията носят множество ползи, от подобряване на мозъчната функция до борба с болести и ограничаване на наддаването на тегло.

„Упражненията могат да помогнат на хората с депресия, но ако искаме да открием кои видове работят най-добре, за кого и дали ползите траят с течение на времето, все още се нуждаем от по-големи, висококачествени проучвания“, казва Клег.  „Едно голямо, добре проведено проучване е много по-добро от множество малки проучвания с ниско качество и ограничен брой участници във всяко“.

Източник: sciencealert    
