На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

Празникът е един от последните в зимния празничен цикъл в българската народна традиция

10 февруари 2026, 07:32
Н а 10 февруари Българската православна църква почита паметта на св. Харалампий Чудотворец, епископ Магнезийски.

Празникът е един от последните в зимния празничен цикъл в българската народна традиция.

Свещеномъченикът Харалампий пострадал в началото на трети век по времето на римския император Септимий Север (196-210 г.). Светецът бил християнски епископ в град Магнезия, в югозападната част на Мала Азия. Без да се страхува от гонението на известния с жестокостта си император Септимий, епископ Харалампий смело проповядвал истинския Бог и пратения от Него Спасител Иисус Христос, като се стараел да отвърне хората от поклонение на идолите.

Той говорел: Онези, които се покланят на идоли, предават душата си на смърт. А Иисус Христос чрез пророците и апостолите ни показва пътя към вечния живот, за да не вършим дела, които носят на душата вечна гибел.

Езическите власти заловили светия eпископ, който вече бил в преклонна възраст, и го довели при управителя на град Магнезия Лукиан. Той дълго го увещавал да се поклони на идолите. Епископът решително отказал да се отрече от вярата си в Иисус Христос и тогава го предали на страшни изтезания. Старецът с търпение и мъжество понасял страданията. Много езичници, които били свидетели на изумителната твърдост на християнския свещенослужител и на чудесните прояви на Божията сила, повярвали в Христос. Те започнали да славят истинския Бог и мнозина от тях били убити, сякаш са престъпници.

Накрая и епископ Харалампий бил осъден на смърт. Когато го завели на мястото на наказанието, светецът вдигнал ръцете си към небето и се помолил на Бог за всички хора - да им даде телесно здраве и душевно спасение. „Господи, казвал той в молитвата си, Ти знаеш, че човеците са плът и кръв. Прости им греховете и излей Твоята благодат над всички!". След тая молитва светият старец издъхнал, преди палачът да спусне меча си върху него.

Светият свещеномъченик Харалампий пострадал за вярата си в Христос в 202 г., на 113-годишна възраст.

Днес Православната църква почита и св. мъченица Валентина.

Тази благочестива девойка е живяла в околностите на Кесария Палестинска. Св. Валентина станала жертва на гоненията срещу християните през 308 г. при римския император Максимилиан ІІ Галерий (308-313 г.)

Когато мъчителите се опитали да я накарат насила да направи приношение в езически храм, тя хвърлила камък върху жертвеника и се обърнал с гръб към горящия на него огън. Заради тази постъпка езичниците я обезглавили. На латински името Валентина означава силна.

На 10 февруари имен ден празнуват Харалампий, Хари, Харалан, Ламби, Ламбо, Ламбрина, Ламбрин, Валентина, Валя.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
празник имен ден 10 февруари Харалампий Чудотворец св. мъченица Валентина
