"Ди Каприо беше на колене": Кейт Уинслет разкри подробности за сцена от "Титаник"

К ейт Уинслет, изпълнителката на главната роля в легендарния филм "Титаник" , разкри неизвестни досега подробности от заснемането на последната сцена във водата.

Според звездата нейният колега Леонардо ди Каприо, който изигра другата главна роля във филма, трябвало да стои на колене по време на снимките във водата. Уинслет обясни, че всъщност водата е била само до кръста и затова актьорът трябвало да предприеме такава стъпка.

Кейт подчерта, че "водата не е била толкова дълбока, колкото изглеждала на публиката на екрана". Тя отбеляза, че „за нея било много лесно да влезе във водата и също толкова лесно да излезе от нея“.

Все още обаче има дебат дали главният герой, Джак, би могъл да се качи върху вратата с любимата си Роуз и да се спаси.

На което Уинслет отговори: „Щеше да е доста неудобно, защото цялото нещо можеше просто да се пръсне. Водата не беше много дълбока. Както и да е, водата беше до кръста му и Лео трябваше да стои на колене.“

„Не трябваше да го казвам, защото Джеймс Камерън може да ми се обади след това“, пошегува се още тя.

Актрисата призна, че е била впечатлена от "безкрайността" на резервоара с вода по време на снимките.

„Водата от него бликаше през цялото време и чувахме постоянен шум“, обясни тя.

Актрисата подчерта, че всички са били изцяло "зациклили" през последните 22 минути от филма, защото през цялото време се чувал този шум на водата.

At an event for new film "Lee," Kate Winslet revealed the "Titanic" door scene was filmed in waist-deep water. She joked about Leonardo DiCaprio kneeling and teased that director James Cameron might not be happy with her revelations. https://t.co/n89LTc5mR0 pic.twitter.com/7jTchVzf81